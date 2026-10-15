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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 08:20

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(Actualisé avec secteur technologique, secteurs exposés aux exportations, TotalEnergies, Pernod Ricard, Saint-Gobain, Ericsson, UBS, Nordea Bank, EQT)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'une baisse moins importante que prévu de son chiffre d'affaires du premier trimestre, le groupe de spiritueux accusant, comme anticipé, d'importants reculs en Chine et aux Etats-Unis.

* HAVAS HAVAS.AS a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires net en hausse de 7,2% au titre du troisième trimestre grâce notamment à des acquisitions. Le groupe publicitaire français a confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année, la croissance aux Etats-Unis ayant compensé la faiblesse en Chine et au Moyen-Orient.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a annoncé jeudi avoir signé un accord définitif pour acquérir D.S. Brown Company en Amérique du Nord et ainsi renforcer son offre pour le marché des infrastructures dans cette région.

* TOTALENERGIES TTEF.PA prévoit que ses marges de raffinage auront presque quadruplé au troisième trimestre par rapport à l'année dernière, alors que la guerre en Iran continue de faire grimper les prix de l'énergie et de stimuler les bénéfices des grandes compagnies pétrolières, a déclaré jeudi la société française.

* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA a publié mercredi un chiffre d'affaires consolidé de 121 millions d'euros au titre du troisième trimestre et confirmé ses perspectives pour cette année.

* VINCI SGEF.PA a annoncé mercredi finaliser l'acquisition de la société allemande All For One, détenant désormais 87,33% de ses actions.

* GECINA GFCP.PA a fait état mercredi d'une croissance de 1,7% à périmètre constant des revenus locatifs au troisième trimestre de son exercice et a confirmé ses objectifs annuels.

* SECTEURS EXPOSÉS AUX EXPORTATIONS - Les dirigeants de l'Union européenne(UE) se réunissent ce jeudi à Bruxelles pour un sommet lors duquel ils débattront des moyens de freiner les exportations chinoises, de la hausse des prix de l'énergie et du budget du bloc.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces d'IA de pointe, a annoncé jeudi un sixième trimestre consécutif de résultats records, porté par l'essor des dépenses d'infrastructure dans le secteur technologique. Cela a propulsé vers de nouveaux sommets l'entreprise la mieux valorisée d'Asie, dont la capitalisation boursière s'élève désormais à environ 2.000 milliards de dollars, presque le double de celle de son concurrent sud-coréen Samsung Electronics 005930.KS .

En Europe, ASML ASML.AS , STMICROELECTRONICS STMPA.PA et INFINEON IFXGn.DE pourraient réagir aux résultats de TSMC.

Par ailleurs, CoreWeave, l'opérateur américain de centres de données, spécialiste de l'IA, a plongé de 15% mercredi à Wall Street et perdait encore 6% dans les transactions hors séance, plombé par les inquiétudes sur son niveau d'endettement (50 milliards de dollars). Cette chute pourrait se propager aux valeurs liées à l'IA en Europe.

* ERICSSON ERICb.ST - Le fabricant d'équipements de télécommunications a fait état jeudi d'une baisse moins marquée que prévu de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, les mesures d'efficacité ayant permis de compenser la hausse des coûts des composants, mais a averti que ces coûts affecteraient les marges l'année prochaine.

* TOMTOM TOM2.AS - Le spécialiste néerlandais de la cartographie numérique a annoncé jeudi qu'il allait réorganiser ses opérations, ce qui affectera environ 200 postes dans le monde, et prévoit que ces changements généreront des économies annuelles d'environ 21 millions d'euros.

* UBS UBSG.S prépare des plans d'urgence qui pourraient inclure le transfert de son siège social hors de Suisse si les législateurs durcissent les exigences de fonds propres pour la banque, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources au fait du dossier.

* NORDEA BANK NDAFI.HE - La banque finlandaise a déclaré jeudi que la hausse des taux d'intérêt pourrait affecter le moral des consommateurs dans les mois à venir, pesant sur leur appétit pour le crédit, alors que son bénéfice d'exploitation trimestriel est ressorti en dessous des attentes du marché.

* EQT EQTAB.ST a conclu un accord en vue d'acquérir la société américaine de gestion d'actifs immobiliers Stockbridge pour un montant initial de 375 millions de dollars, a annoncé jeudi la société suédoise de capital-investissement.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N45V1FC

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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TOTALENERGIES
80,6400 EUR Euronext Paris +0,59%
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UBS GROUP
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VINCI
108,2000 EUR Euronext Paris +1,69%
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