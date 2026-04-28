information fournie par Reuters • 28/04/2026 à 22:39

Pernod Ricard et le fabricant de whisky Brown-Forman mettent fin à leurs négociations en vue d'une fusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe français Pernod Ricard

PERP.PA a annoncé mardi avoir mis fin aux négociations de fusion avec Brown-Forman BFb.N , propriétaire de Jack Daniel's.