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Pernod Ricard
information fournie par AOF 29/04/2026 à 08:10

(Zonebourse.com) - ll n'y aura pas de cocktail mélangeant pastis et Jack Daniel's. Le français Pernod Ricard et l'américain Brown-Forman ont abandonné leur projet de fusion, après avoir échoué à s'entendre sur les termes définitifs. Pernod Ricard a annoncé hier soir, après la clôture de Wall Street, la fin des discussions en vue d'un rapprochement avec Brown-Forman, connu pour être le propriétaire de la marque de Tennessee whiskey Jack Daniel's. Les discussions "ont pris fin et n'ont pas abouti à un accord, les entreprises n'étant pas parvenues à s'entendre sur des conditions mutuellement acceptables", écrit le Français.

La décision a été prise d'un commun accord, a fait savoir un porte-parole interrogé par Reuters, en précisant qu'elle "résulte d'une combinaison de facteurs liés aux structures d'endettement et à l'économie, sans cause unique".

Le titre Pernod Ricard avait décroché de 5,7% sous les 60 euros fin mars à l'annonce des négociations, mais il était depuis remonté à 64 EUR. Il recule toutefois de 12% depuis le 1er janvier et de 32% sur un an, dans un contexte pesant pour les spiritueux, confrontés à une baisse de la consommation, à une concurrence accrue et aux effets des tensions géopolitiques.

Les analystes estimaient toutefois pertinent que le groupe renforce ses positions aux Etats-Unis avec une empreinte industrielle forte et des marques prestigieuses.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/04/2026 à 08:10:00.

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