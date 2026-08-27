Pernod prévient que la faiblesse des marchés américain et chinois pèsera sur ses résultats dans les années à venir

par Dominique Vidalon et Emma Rumney

Pernod Ricard PERP.PA a annoncé jeudi une forte baisse de ses ventes aux États-Unis et en Chine et a déclaré ne viser que la fourchette basse de ses objectifs de chiffre d'affaires jusqu'en 2029, alors que les producteurs de spiritueux peinent à relancer la demande sur leurs principaux marchés.

Le groupe français de vins et spiritueux, qui a tenté de fusionner avec Brown-Forman, le fabricant de Jack Daniel's, plus tôt cette année, mais dont les négociations ont échoué, a également été touché par la perturbation du tourisme due au conflit prolongé au Moyen-Orient. Il a annoncé une baisse de 3,9 % de son chiffre d'affaires organique annuel, plus importante que prévu – ce qui marque son troisième recul consécutif.

Les perspectives de reprise pour son exercice fiscal en cours, qui a débuté le 1er juillet, semblent modérées. Pernod, deuxième producteur de spiritueux derrière Diageo DGE.L , prévoit un chiffre d'affaires net organique globalement stable, les marchés américain et chinois restant confrontés à des difficultés au premier trimestre. Le directeur général Alexandre Ricard a déclaré que la société ne prévoyait pas un retour à la croissance aux États-Unis avant 2029, ce qui correspond aux prévisions de Diageo, ce qui conduit Pernod à tabler sur une croissance de son chiffre d'affaires se situant uniquement dans la partie basse de sa fourchette de 3 % à 6 % jusqu'à cette année-là. « Les hypothèses qui sous-tendent ces perspectives reposent sur un marché américain qui ne connaîtra pas de croissance au cours de cette période et qui restera assez atone », a déclaré M. Ricard à Reuters lors d'un entretien.

Il a toutefois ajouté que la présence géographique plus étendue de Pernod soutiendrait ses performances dans les années à venir. L'action du fabricant du cognac Martell et de la vodka Absolut a chuté de plus de 2 % en début de séance.

FORTE BAISSE DES VENTES AUX ÉTATS-UNIS ET EN CHINE

Malgré des performances « moroses » sur des marchés clés comme la Chine, les résultats de Pernod étaient « à peu près corrects », a déclaré James Edwardes Jones, analyste chez RBC Capital Markets. M. Jones a ajouté que la limite supérieure de sa fourchette de croissance des ventes constituait de toute façon un objectif irréaliste.

Toutes les entreprises du secteur des spiritueux sont confrontées à un marasme des ventes qui dure depuis plusieurs années et qui a entraîné une baisse des valorisations, le départ de directeur général, ainsi que la vente d'actifs et des réductions de coûts. Sur les marchés clés que sont les États-Unis et la Chine, les ventes de Pernod ont chuté respectivement de 14 % et 19 % dans un contexte de menaces de droits de douane et de conditions économiques difficiles, telles que la flambée du coût de la vie, qui ont ébranlé la confiance des consommateurs.

Le chiffre d'affaires annuel du groupe s'est situé juste en deçà de la contraction de 3,7 % attendue par les analystes, mais le résultat opérationnel courant a reculé de 5,2 %, soit un peu moins que prévu. Pernod a maintenu son dividende pour 2026 à 4,70 € par action. Ricard a indiqué qu'il prévoyait de mener à bien un programme de restructuration ambitieux d'un milliard d'euros avec un an d'avance sur le calendrier prévu, et qu'il avait supprimé environ 3 600 emplois depuis son exercice 2024.

(1 dollar = 0,8580 euro)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))