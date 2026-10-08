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PepsiCo revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel de base, les hausses de coûts pesant sur ses marges
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 12:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PepsiCo PEP.O a revu à la baisse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel de base, les consommateurs, lassés par l'inflation, ayant réduit leurs dépenses en snacks et boissons, notamment en Amérique du Nord, tandis que la hausse des coûts des matières premières continuait de peser sur les marges.

Les fabricants de biens de grande consommation tels que PepsiCo, General Mills GIS.N , McCormick MKC.N et Conagra Brands CAG.N évoluent dans un contexte difficile où la flambée des coûts des matières premières pèse sur leurs marges, tandis que la prudence des consommateurs face à la hausse des prix de l'essence freine la demande.

La société prévoit que le bénéfice par action de base de l’exercice 2026, après ajustement des fluctuations de change, augmentera de 1 % à 2 %, comparée à sa prévision antérieure d'une hausse située dans le bas de la fourchette de 4 % à 6 %.

Elle prévoit également une hausse du chiffre d’affaires organique annuel d’environ 3 %, contre une prévision antérieure comprise entre 2 % et 4 %.

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