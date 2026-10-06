PepsiCo, Monster et Reliance obtiennent un sursis partiel concernant l'interdiction de l'étiquetage « boisson énergisante » en Inde

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* En juin, l'autorité indienne de régulation alimentaire a ordonné l'interdiction de l'étiquette « boisson énergisante »

* Red Bull avait auparavant obtenu un sursis lui permettant de continuer à utiliser cette mention

* Les entreprises affirment que les États ont saisi leurs stocks depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction

* Le marché indien des boissons énergisantes devrait atteindre 1,6 milliard de dollars d'ici 2028

(Mise à jour du paragraphe 4 pour préciser que le sursis ne concerne que les stocks existants; modification de la source pour indiquer qu'il s'agit d'une décision de justice)

par Arpan Chaturvedi et Munsif Vengattil

PepsiCo, Monster Beverage et la division boissons de Reliance peuvent conserver l'étiquette « boisson énergisante » sur leurs stocks existants en Inde, a statué mardi un tribunal après avoir examiné l'interdiction de cette étiquette prononcée par l'autorité de régulation alimentaire.

Cette décision offre un répit aux entreprises après un litige qui a duré plusieurs mois et qui, selon elles, a perturbé leurs activités.

En juin, l’autorité de régulation avait ordonné aux fabricants de boissons à forte teneur en caféine commercialisées sous l’appellation « boissons énergisantes » de cesser d’utiliser cette désignation, rejetant ainsi les efforts de l’industrie visant à bloquer cette mesure sur un marché dont la valeur devrait atteindre 1,6 milliard de dollars d’ici 2028.

Mardi, la Haute Cour de Delhi a accordé une dérogation à PepsiCo PEP.O et Monster MNST.O lors d’une audience faisant suite à leurs requêtes de la semaine dernière, selon les décisions judiciaires rendues publiques.

Cette décision autorise les entreprises à vendre uniquement les stocks existants de boissons portant cette mention. Les stocks fabriqués après mardi ne devront plus porter la mention « boisson énergisante », précise l’ordonnance.

Cette décision fait suite aux sursis accordés par la cour à Reliance Consumer, la branche boissons de Reliance RELI.NS , plus tôt dans la journée de mardi, ainsi qu’à la société autrichienne Red Bull la semaine dernière.

Cette confrontation juridique est suivie de près, alors que l’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes (FSSAI) s’est lancée cette année dans une vaste campagne nationale en faveur de la sécurité alimentaire . Sa répression va des perquisitions et des fermetures d’établissements à de nouvelles exigences en matière d’étiquetage d’avertissement sur les ingrédients, motivée par une inquiétude croissante concernant les risques sanitaires posés par la malbouffe et au-delà.

Après avoir entendu les arguments de Reliance, le tribunal a demandé à l’avocat de la FSSAI pourquoi l’autorité de régulation n’avait pas accordé suffisamment de temps à l’entreprise avant de rendre son ordonnance, indiquant à l’agence qu’il n’était « jamais trop tard » pour corriger son erreur.

Le tribunal poursuivra l’examen de ces affaires dans les semaines à venir.

La FSSAI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

SAISIES DE STOCKS ET PERTES FINANCIÈRES

L’interdiction des étiquettes a compromis les ambitions de PepsiCo, Monster Beverage et Reliance sur le marché indien des boissons énergisantes, en pleine expansion, où les ventes au détail progressent de 12,6 % par an, dépassant la croissance enregistrée aux États-Unis et en Chine, selon Euromonitor.

Reliance et PepsiCo ont déclaré que des centaines de millions de leurs boissons portant la mention « boisson énergisante » ont été brusquement retirées de la circulation depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction.

Les autorités régionales ont saisi leurs stocks, ce qui a entraîné des pertes financières et a eu des répercussions sur leurs plans d’investissement, ont déclaré ces entreprises.

De telles mesures « perturbent considérablement » les activités commerciales, a déclaré la division boissons de Reliance dans un document judiciaire daté du 1er octobre, dont une copie a été consultée par Reuters.

Reliance a relancé la marque Campa en 2023 et s’est depuis appuyée sur son réseau de distribution et ses prix bas pour concurrencer Coca-Cola KO.O et PepsiCo.