PepsiCo et Monster contestent l'interdiction des “boissons énergisantes” en Inde, invoquant son impact sur leurs activités

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* Les entreprises affirment que l'autorité de régulation a agi sans les consulter

* PepsiCo affirme que cette directive concerne un très grand nombre de bouteilles et de canettes

* Monster invoque “de graves pertes financières et une atteinte à sa réputation”

* Un tribunal de Delhi a annulé cette semaine une décision similaire concernant Red Bull

par Aditya Kalra et Arpan Chaturvedi

PepsiCo et Monster Beverage ont poursuivi en justice l’autorité indienne de régulation alimentaire pour avoir interdit l’utilisation de l’étiquette “boisson énergisante”, comme le révèlent des documents judiciaires non rendus publics, ce qui aggrave un conflit réglementaire qui a secoué un secteur dont la valeur devrait atteindre 1,6 milliard de dollars d’ici 2028.

L’autorité de sécurité alimentaire a ordonné aux fabricants de boissons à forte teneur en caféine commercialisées sous l’appellation “boissons énergisantes” de cesser d’utiliser cette mention le 30 juin, face aux inquiétudes croissantes concernant les risques sanitaires de ces produits – dans le cadre d’une campagne de répression sans précédent en matière de sécurité alimentaire .

Dans un mémoire déposé devant le tribunal de New Delhi, PepsiCo India a déclaré que cette interdiction aurait de “graves conséquences commerciales” et porterait préjudice à des “investissements substantiels”, étant donné que 492 millions de bouteilles et 26 millions de canettes portant ces étiquettes étaient en circulation au 31 juillet.

PepsiCo PEP.O n’a pas eu la possibilité d’expliquer sa position avant la publication de la directive, et cette décision devrait donc être annulée, indique le mémoire de 358 pages daté du 29 septembre, qui n’est pas public et n’a pas été relayé par les médias, mais dont Reuters a pu prendre connaissance.

L’autorité de régulation a accordé en privé aux entreprises un délai de 90 jours pour supprimer la mention “boisson énergisante”, ou toute description similaire, des boissons à forte teneur en caféine, affirmant que l’utilisation de ce terme enfreignait la réglementation, a rapporté Reuters. Les documents déposés par les entreprises indiquent que plusieurs États indiens ont immédiatement commencé à saisir les stocks.

D'AUTRES DÉFIS, UN SOULAGEMENT POUR CERTAINES ENTREPRISES

Le marché des boissons énergisantes en Inde a connu un essor après le lancement de Sting par PepsiCo en 2017; ses bouteilles en plastique de 20 roupies (0,21 $) ont rencontré un vif succès auprès des 15-19 ans et dans les zones rurales, selon Euromonitor. PepsiCo commercialise également sa boisson énergisante Adrenaline Rush sur ce marché.

Dans un document judiciaire non rendu public déposé par la filiale indienne de Monster Beverage MNST.O , Monster Energy India, la société a déclaré n'avoir reçu aucun préavis avant que la décision ne soit prise.

La société “subit de graves pertes financières et une atteinte à sa réputation”, indique le document déposé par Monster le 30 septembre auprès du tribunal de Delhi, que Reuters a pu consulter.

Monster n’a pas répondu aux questions de Reuters, pas plus que l’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes (FSSAI).

Ces affaires devraient être examinées par un juge la semaine prochaine.

Les ventes au détail de boissons énergisantes en Inde progressent de 12,6 % par an, soit un rythme plus rapide qu’aux États-Unis et en Chine.

Les boissons énergisantes suscitent des inquiétudes sanitaires chez les régulateurs de plusieurs pays à travers le monde, qui craignent qu’elles ne contiennent des quantités importantes de caféine, de sucre et de taurine, un acide aminé qui, selon certaines études, pourrait contribuer à des problèmes de santé tels que l’hypertension artérielle et les troubles cardiaques.

Elles seront interdites aux moins de 16 ans en Angleterre à partir d’avril de l’année prochaine.

Les entreprises du secteur des boissons, notamment Reliance

RELI.NS de Mukesh Ambani, ont mené une intense campagne de lobbying contre cette mesure en août, mais l’autorité de régulation n’a pas accédé à leurs demandes .

Cependant, le tribunal de Delhi a annulé cette semaine la décision de l’autorité de régulation alimentaire à l’encontre de la société autrichienne Red Bull, après que celle-ci eut fait part de ses inquiétudes quant à l’impact sur ses investissements, a rapporté Reuters .

À la suite d’un recours distinct déposé par Hell Energy, une autre marque mondiale de boissons énergisantes, un tribunal de l’ouest de l’Inde a suspendu la décision du gouvernement à l’égard de cette entreprise, comme l’indique une ordonnance rendue publique jeudi.