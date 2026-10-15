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Penske Automotive en hausse après avoir accepté d'être rachetée par Penske et Mitsui
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 14:47

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** L'action de Penske Automotive Group PAG.N progresse d'environ 8 % à 211,23 dollars en pré-ouverture

** La société annonce avoir donné son accord pour être retirée de la cote par ses principaux actionnaires, Penske Corp et le japonais Mitsui 8031.T , dans le cadre d’une opération valorisant la société à environ 16,3 milliards de dollars, dette comprise

** PAG précise que le prix d’achat de 212 dollars par action représente une prime de 8,6 % par rapport à son cours de clôture du 21 juillet, soit la veille de la publication de la proposition initiale

** À l’issue de l’opération, dont la finalisation est prévue au premier trimestre 2027, Penske Corp détiendra environ 64 % de la société et Mitsui environ 36 %

** La société indique qu’elle publiera ses résultats du troisième trimestre 2026 le 28 octobre, mais qu’elle n’organisera pas de conférence téléphonique sur les résultats en raison de la transaction en cours

** À la clôture d'hier, l'action PAG affichait une hausse d'environ 23 % depuis le début de l'année

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MITSUI & CO
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