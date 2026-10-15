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Penske Automotive accepte d'être privatisée par Penske et Mitsui
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 13:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Penske Automotive Group PAG.N a annoncé jeudi avoir accepté d'être privatisée par ses principaux actionnaires, Penske Corp et la société japonaise Mitsui

8031.T , dans le cadre d'une opération qui valorise le distributeur automobile à environ 16,3 milliards de dollars, dette comprise.

* L'action de la chaîne de concessionnaires automobiles était en hausse de 8,6% avant l'ouverture de la Bourse

* Le prix d’achat de 212 dollars par action représente une prime de 8,6% par rapport au cours de clôture de la société le 21 juillet, soit la veille de la publication de la proposition initiale

* La société de transport Penske Corp détient plus de 52% de Penske Automotive Group, tandis que Mitsui en détient plus de 20%

* Une fois l'acquisition finalisée, prévue au premier trimestre 2027, Penske Corp détiendra environ 64% du distributeur automobile et Mitsui le reste

Privatisation

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