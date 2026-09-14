PBF Energy recule de son record après l'annonce d'une émission d'obligations de 500 millions de dollars

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(Dernières nouvelles à l'ouverture du marché)

14 septembre - ** Les actions de la raffinerie de pétrole PBF Energy ( PBF.N ) ont effacé leurs gains d'avant l'ouverture du marché et étaient en baisse de 2,7 % à 76,19 dollars en début de séance lundi, alors que la société cherche à lever des fonds

** PBF, dont le siège se trouve à Parsippany, dans le New Jersey, annonce une émission privée de 500 millions de dollars d'obligations échangeables arrivant à échéance le 15 janvier 2032

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour rembourser intégralement ses obligations non garanties à 7,875 % arrivant à échéance en 2030

** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour financer des opérations de « capped call », utilisées pour aider à atténuer une dilution potentielle

** Vendredi, la capitalisation boursière de PBF s’élevait à environ 9,3 milliards de dollars

** Vendredi, l’action PBF a atteint un plus haut historique intrajournalier à 82,61 dollars et a clôturé à un niveau record de 78,30 dollars

** Malgré le recul enregistré lundi, le titre a bondi d’environ 180 % depuis le début de l’année, surpassant largement la progression de 46,5 % de l’indice S&P 400 Energy .SPMDCEN

** La recommandation moyenne de 14 analystes est « conserver »; l’objectif de cours médian est de 69 dollars, contre 43 dollars le 14 juin, selon LSEG