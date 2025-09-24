 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
PayPal signe un accord de cession de créances avec Blue Owl
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 17:06






PayPal annonce un accord de deux ans avec Blue Owl Capital pour céder environ 7 MdUSD de créances 'Buy Now, Pay Later' (BNPL) issues de son produit 'Pay in 4' aux États-Unis. L'entreprise restera en charge de l'octroi et du service client.

La solution BNPL, lancée en 2020, est intégrée à l'écosystème PayPal et représentait en 2024 un volume de paiements de plus de 33 MdUSD, en hausse de 21% sur un an. Selon PayPal, les paiements en plusieurs fois génèrent un panier moyen supérieur de 80% à une transaction classique.

Jamie Miller, directeur financier et opérationnel, souligne que cette opération s'inscrit dans le modèle 'asset-light' de l'entreprise et permettra de financer des initiatives stratégiques. Ivan Zinn, responsable du crédit alternatif chez Blue Owl, se dit 'ravi de s'associer à un leader du BNPL'.

La transaction est déjà intégrée aux perspectives 2025 publiées par PayPal.











Valeurs associées

PAYPAL HOLDINGS
68,0000 USD NASDAQ +1,03%
