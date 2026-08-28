PayPal s'effondre après l'annonce du retrait du consortium Advent-Stripe de la course au rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions de la société de paiement PayPal

PYPL.O chutent de 13% à 53,5 dollars en pré-ouverture

** Un consortium composé des sociétés de rachat Advent et Stripe a renoncé à ses efforts pour racheter l’entreprise, rapporte Bloomberg News

** Le consortium aurait proposé 60,50 dollars par action, ce qui valorisait PYPL à plus de 53 milliards de dollars

** Le conseil d’administration de PayPal avait jugé cette offre publique d’achat insuffisante, selon des informations précédentes

** Cette offre intervenait alors que la société peinait à rivaliser avec ses concurrents et cherchait à relancer le cours de son action en perte de vitesse

** Sur 46 courtiers, neuf attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, 34 “conserver” et trois “vendre”; le cours cible médian est de 59 dollars – données LSEG

** À la dernière clôture, l’action affichait une hausse de 5,3% depuis le début de l’année, contre une progression de 14,2% pour l’indice composite Nasdaq .IXIC