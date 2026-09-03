Paul veut investir dans les start up sans être business angel: comment accéder au non coté grand public sans sur-risquer?

information fournie par Le Particulier • 03/09/2026 à 08:00

Sommaire:

Paul a envie d’investir dans des start-up

Les plateformes de financement participatif: l’accès direct, mais très risqué

Les fonds de capital-investissement accessibles via l’assurance-vie

Les fonds ELTIF: le non coté version «patrimoniale européenne»

Entre conviction personnelle et diversification encadrée

Conclusion: un accès élargi, mais pas une démocratisation du risque

Paul a envie d’investir dans des start-up

Paul a 38 ans. Il travaille dans le marketing digital à Paris et investit depuis quelques années en Bourse via un PEA et quelques ETF mondiaux. Son portefeuille est simple, construit progressivement, avec une logique de long terme. Dans son quotidien professionnel, Paul est régulièrement en contact avec des entrepreneurs et des dirigeants de jeunes entreprises technologiques. Il voit passer des projets qu’il juge prometteurs, entend parler de levées de fonds, de valorisations qui progressent fortement en quelques années, et de start-up revendues à des multiples impressionnants… Depuis quelque temps, une envie s’installe: investir dans une ou plusieurs start-up, non seulement pour diversifier son portefeuille, mais aussi pour tenter de dynamiser une partie de son épargne sur le long terme.

Jusqu’ici, l’accès à cet univers lui semblait fermé. Les tickets d’entrée élevés, le réseau nécessaire et la sélection très exclusive réservaient ce terrain aux business angels aguerris. Mais depuis plusieurs années, les lignes bougent. Les pouvoirs publics cherchent à orienter davantage l’épargne des particuliers vers le financement des start-up, des PME innovantes et des entreprises en croissance , alors que l’Europe reste en retard sur les États-Unis en matière de capital-risque. En France, les dispositifs comme les FCPI ou les FIP existent depuis longtemps, mais le mouvement s’est accéléré avec la montée des plateformes de financement participatif et l’ouverture progressive du private equity dans l’assurance-vie. Au niveau européen, la création du statut ELTIF vise aussi à faciliter l’accès des particuliers à des investissements de long terme dans le non coté. C’est décidé, Paul s’intéresse de plus près au sujet.

Les plateformes de financement participatif: l’accès direct, mais très risqué

C’est la première porte d’entrée que Paul explore. Les plateformes de crowdfunding en capital lui donnent l’impression de pouvoir investir «comme un business angel», mais avec des tickets beaucoup plus accessibles. Concrètement, il peut entrer au capital d’une start-up pour quelques centaines ou quelques milliers d’euros, souvent lors de levées de fonds en ligne présentées comme ouvertes aux particuliers. L’expérience est immédiatement séduisante.

Paul explore plusieurs plateformes et navigue entre des projets très différents: une application de santé, une start-up de mobilité électrique, un logiciel B2B... Il lit les dossiers de présentation, examine le profil des fondateurs, regarde des projections de croissance et se projette facilement dans les scénarios de réussite. Pour quelqu’un qui évolue déjà dans l’écosystème digital, l’exercice est presque naturel.

Après quelques jours de navigation de projets en projets, il constate les limites du modèle. D’abord, la qualité des dossiers est très inégale: certaines start-up sont déjà structurées avec des revenus, d’autres sont encore à un stade très expérimental. Ensuite, l’information reste partielle, souvent moins approfondie que dans un investissement professionnel. Paul comprend aussi qu’il n’a quasiment aucun pouvoir: ni sur la gouvernance, ni sur les décisions stratégiques, ni sur les conditions de sortie.

Enfin, il a conscience du risque réel d’investir dans une start-up. Il sait que la majorité des jeunes pousses financées à ce stade échoueront ou ne deviendront jamais rentables, avec à la clé, une perte financière nette. Malgré son attrait très fort , Paul tire rapidement une conclusion prudente: cette exposition directe peut avoir du sens à la marge, pour tester, comprendre, ou soutenir quelques projets coups de cœur, sans constituer le pilier d’une stratégie patrimoniale structurée.

Les fonds de capital-investissement accessibles via l’assurance-vie

Paul poursuit sa réflexion en approfondissant ses recherches sur les fonds de capital-investissement logés en assurance-vie . Dans ce cadre, il ne choisit pas une start-up en direct. Il investit dans un fonds de private equity intégré au contrat, qui va lui-même financer un portefeuille diversifié de PME et d’entreprises non cotées. Ce fonctionnement correspond bien à son profil: il n’a ni le temps, ni les connaissances suffisantes, ni le réseau pour analyser en profondeur des dossiers un par un. Il apprécie l’idée d’une exposition «encadrée» au non coté. En effet ici, la sélection est déléguée à des professionnels, avec des critères plus stricts que ceux auxquels il aurait accès en direct.

En échangeant avec son gestionnaire de contrat d’assurance-vie, Paul découvre des fonds qui privilégient des entreprises déjà en phase de développement, souvent des sociétés technologiques B2B, des logiciels SaaS, ou des services numériques qu’il comprend bien grâce à son propre métier. Le fait de ne pas investir «l’aveugle» dans une start-up isolée, mais dans un portefeuille structuré, le rassure nettement et entre davantage en adéquation avec sa manière d’investir, progressive et rationnelle. Il a le sentiment de rester dans une logique de construction patrimoniale, sans basculer dans un univers trop spéculatif ou difficile à maîtriser.

Un point de vigilance s’impose pour autant: cette entrée «facile» a un prix. D’abord en termes de temps: son argent est immobilisé sur de longues périodes, entre 7 et 10 ans, sans possibilité de sortie rapide. Ensuite en termes de visibilité: Paul n’a aucun contrôle sur les entreprises sélectionnées, ni sur le timing des investissements ou des cessions. Il accepte donc une forme de délégation totale, en échange d’un accès à une classe d’actifs normalement réservée aux investisseurs professionnels.

Les fonds ELTIF: le non coté version «patrimoniale européenne»

Paul se renseigne enfin sur les fonds dits ELTIF (European Long-Term Investment Funds), présentés comme l’une des solutions les plus encadrées pour accéder au non coté. Contrairement aux fonds de private equity classiques intégrés à l’assurance-vie, ces véhicules ont été conçus au niveau européen pour orienter l’épargne vers le financement de long terme: infrastructures, PME européennes, innovation ou encore transition énergétique. Là encore, Paul n’investit pas directement dans une start-up. Il achète des parts d’un fonds via certaines banques ou plateformes d’investissement, qui va déployer le capital sur plusieurs dizaines de participations non cotées, avec un cadre réglementaire plus homogène que dans le private equity traditionnel.

A nouveau, l’accessibilité reste relative. Les ELTIF imposent des horizons de placement longs, souvent autour de 8 à 10 ans, et des fenêtres de liquidité limitées. Pour Paul, la logique des ELTIF est similaire à celle de l’investissement via l’assurance-vie. Il reste sur une exposition plus diversifiée et potentiellement plus stable que le financement direct de start-up, avec une allocation de long terme, déléguée à des gérants, où la performance dépend avant tout de la sélection des actifs et du cycle économique, plutôt que de la liquidité ou de la flexibilité du produit.

Entre conviction personnelle et diversification encadrée

Fort de ses premières recherches, Paul envisage une approche hybride. D’un côté, il souhaite investir via un crowdfunding dans une entreprise qu’il suit depuis sa création, issue de son propre secteur d’activité: une start-up spécialisée dans les outils de marketing digital et l’automatisation des campagnes publicitaires. Le projet est porté par un fondateur qu’il connaît bien et en qui il a confiance. C’est un serial entrepreneur, entouré d’une équipe technique solide et très expérimentée, avec une bonne compréhension des enjeux data et acquisition client. Le produit est déjà testé chez plusieurs clients pilotes, et les premiers retours lui semblent cohérents avec les promesses affichées. Pour Paul, les signaux sont alignés: marché identifié, exécution sérieuse, et surtout une forme de confiance construite sur la proximité métier plutôt que sur un simple storytelling. Il décide donc d’y consacrer quelques milliers d’euros, davantage par conviction assumée que par logique de diversification.

En parallèle, il structure le reste de son exposition de manière plus prudente. Il choisit de réallouer une part de son assurance-vie vers des fonds de private equity, afin de lisser le risque sur plusieurs entreprises plutôt que de concentrer son pari sur une seule start-up. Il reste dans une logique encadrée, avec une allocation limitée, conforme aux recommandations habituelles des conseillers en gestion de patrimoine, autour de 5% à 10% de son patrimoine financier.

Conclusion: un accès élargi, mais pas une démocratisation du risque

Entre le pari individuel et la poche diversifiée, Paul cherche avant tout un point d’équilibre: s’autoriser une prise de risque ciblée, sans fragiliser la structure globale de son patrimoine. L’ouverture progressive du non coté aux particuliers élargit clairement le champ des possibles, mais elle ne change pas la nature profonde de ces investissements: des actifs peu liquides, très dispersés en performance, et dépendants de cycles longs difficiles à anticiper. Un investissement dans une start-up ne se pilote pas comme une ligne d’ETF: la valorisation est opaque, les sorties rares, et la perte totale du capital reste possible. C’est précisément pour cette raison qu’il considère ces placements comme une poche satellite, strictement limitée dans son allocation globale, plutôt qu’un pilier de performance.