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Le secteur européen du luxe recule avec les inquiétudes sur la reprise
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 12:39
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Défilé de la collection homme printemps-été 2027 de Louis Vuitton à Paris

Défilé de la collection homme printemps-été 2027 de Louis Vuitton à Paris

Les valeurs européennes du ‌luxe reculent jeudi, creusant leurs pertes sur fond de résurgence ​des inquiétudes sur le potentiel de reprise du secteur parmi les investisseurs.

Vers 10h10 GMT, LVMH, Kering, EssilorLuxottica et Hermès reculaient de 2,2% ​à 2,97%, signant les pires performances de l'indice CAC 40, en baisse de ​0,36% au même moment.

A Paris également, ⁠L'Oréal abandonnait 1,6%, tandis qu'à Milan, Brunello Cucinelli et ‌Salvatore Ferragamo reculaient de 2,5% et 3,0% respectivement.

Après des années de ralentissement des ventes et de résultats trimestriels ​ternes, le luxe ‌reste sous pression alors que les perspectives du ⁠secteur restent prudentes et le rebond des dépenses timide.

Dans une note, les analystes de Bank of America soulignent que les données ⁠sectorielles pour le ‌troisième trimestre ont révélé un ralentissement de la demande ⁠d'environ 3 points de pourcentage par rapport au trimestre ‌précédent, avec une faiblesse particulièrement visible aux États-Unis, au ⁠Japon, en Corée du Sud et en Asie.

Selon ⁠Paola Carboni, analyste ‌chez Equita, les valorisations dans le secteur du luxe semblent moins ​exigeantes, même si le contexte ‌reste fragile.

"La visibilité sur la confirmation de tendances de croissance similaires dans la seconde ​moitié de l'année reste limitée compte tenu d'une base de comparaison plus difficile et du contexte macroéconomique et ⁠géopolitique", ajoute-t-elle dans une note.

A la Bourse de Zurich, Richemont perdait 2,6% tandis que Burberry abandonnait 1,8% à la Bourse de Londres et le compartiment européen du luxe chutait de 2,2%.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Gianluca Lo Nostro, Elisa Anzolin, Fabrizio La ​Rocca et Danilo Masoni)

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