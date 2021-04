Investir en Bourse: comment bien choisir ses valeurs de rendement

Les valeurs de rendement apportent une source de revenus crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

En période de taux bas, les valeurs de rendement représentent une opportunité pour diversifier ses sources de revenus. L'un des atouts de ces titres réside dans la pérennité des dividendes versés. C'est pourquoi il faut être attentif au taux de distribution des sociétés.

Sommaire:

Dividendes, une source de revenus en période de taux bas

Des secteurs traditionnels diversement exposés à la crise

Des dividendes revus à la baisse en 2020

Rester sélectif dans le choix de ses valeurs de rendement

Miser sur les bilans sains et les perspectives bénéficiaires

Dividendes, une source de revenus en période de taux bas

La recherche de plus-value n'est pas le seul critère pour choisir un titre. Le rendement de la valeur est également intéressant à prendre en compte. Selon une étude Hartford Funds, les valeurs de rendement ont même tendance à générer de meilleures performances sur le long terme. Elles représentent ainsi une part importante des performances du CAC 40 dans la durée.

Le rendement se définit comme le rapport entre le dividende et le cours de Bourse d'une action. Les valeurs qui distribuent des dividendes supérieurs à la moyenne du marché peuvent ainsi offrir des opportunités intéressantes en période de taux bas. Elles constituent en effet une alternative à des placements obligataires devenus moins rémunérateurs du fait des interventions monétaires nécessaires pour soutenir l'économie et les entreprises face à la crise sanitaire. 70% de la dette d'entreprise (les obligations corporate) de la catégorie Investissement s'échangeait ainsi avec des rendements inférieurs à 0,2% en Europe et la moitié d'entre elles à taux négatifs fin mars 2020!

Des secteurs traditionnels diversement exposés à la crise

Les sociétés qui versent des dividendes réguliers appartiennent souvent à des secteurs traditionnels. Par exemple l'immobilier, les produits de consommation courante, les transports, l'énergie, les services aux collectivités (distribution d'eau et d'énergie), la finance et la banque, ou les télécoms, qui sont diversement touchés par la crise. Relativement épargnées par la conjoncture, les entreprises de la santé ou des services aux collectivités ont pu maintenir leurs dividendes en 2020. Mais le rendement élevé d'un titre peut aussi être le signe de l'inquiétude des marchés, que vient marquer la baisse de son cours.

Des dividendes revus à la baisse en 2020

Dans les secteurs les plus pénalisés par la crise sanitaire, l'adaptation à ce nouveau contexte a incité certaines entreprises à revoir à la baisse les versements prévus au titre des bénéfices de l'année 2019. Premières concernées, les entreprises de l'aéronautique, de l'automobile, du tourisme et de l'hôtellerie. Priorité a ainsi été donnée à la préservation de la trésorerie en 2020. Le renforcement des fonds propres restera une autre priorité pour certaines d'entre elles en 2021, en particulier celles figurant parmi les petites et moyennes valeurs de la cote.

Rester sélectif dans le choix de ses valeurs de rendement

La sélectivité quant au secteur est donc de rigueur pour choisir ses valeurs de rendement. En particulier face à la nouvelle donne économique engendrée par la crise sanitaire mondiale, qui continue à rebattre les cartes dans nombre de domaines. Il est ainsi prudent de jouer la diversification en matière, non seulement de valeurs, mais aussi de secteurs pour réduire le risque de son portefeuille boursier.

La régularité du versement du dividende est un autre critère de choix important. En effet, le versement d'un dividende une année donnée n'est pas forcément un signe de rentabilité pour la société. Le dividende peut effectivement être prélevé sur les réserves de l'entreprise. Pour se faire une idée de la pérennité du versement du dividende, il convient d'être attentif au "taux de distribution" de la société. Ce ratio mesure la part des bénéfices annuels qui revient à l'actionnaire sous forme de dividendes. S'il est élevé, le dividende futur risque d'être remis en cause en cas de baisse des résultats.

Miser sur les bilans sains et les perspectives bénéficiaires

La qualité de l'entreprise, de sa stratégie, de son management et de son bilan sont d'autres critères clés à prendre en compte d'une manière générale pour choisir une action. Se reposer sur l'expertise d'un professionnel pour choisir ses titres est possible, notamment en optant pour des fonds actions spécialisés dans les valeurs de rendement. La gestion collective permet, en outre, de bien diversifier son portefeuille boursier.