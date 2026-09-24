Pasqal accélère ses projets de croissance après que son introduction au Nasdaq a renforcé son bilan

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par Leo Marchandon

Le fabricant français de processeurs quantiques Pasqal PSQL.O a annoncé jeudi disposer de 312,9 millions d’euros (355,8 millions de dollars) de trésorerie à la suite de son introduction au Nasdaq , ce qui lui donne les moyens de développer ses activités commerciales alors qu’il s’efforce de transformer l’intérêt initial de ses clients en chiffre d’affaires durable.

La société a indiqué qu’elle utiliserait ces nouveaux capitaux principalement pour renforcer ses équipes commerciales et technico-commerciales, faire progresser sa technologie et augmenter sa capacité de production en 2027 et 2028.

Pasqal exploite actuellement sept processeurs quantiques, déployés sur les sites de ses clients et dans le cadre de programmes de recherche internes, et dispose d’une capacité de production annuelle de 13 machines dans ses installations situées près de Paris et au Canada.

Elle vend ses machines directement à de grandes entreprises et à des centres de données, tout en proposant un accès à ses machines à l’heure via Google GOOGL.O Cloud et Microsoft

MSFT.O Azure. Parmi ses clients figurent la société saoudienne Aramco 2223.SE et le Crédit Agricole CAGR.PA .

La vente de machines peut prendre plus de 12 mois entre la signature du contrat et la livraison, tandis que le chiffre d’affaires lié aux services cloud est comptabilisé au fur et à mesure que les clients utilisent la plateforme, a précisé Pasqal.

La longueur du cycle de vente implique qu’il peut y avoir un décalage important entre l’obtention d’une commande et la comptabilisation du chiffre d’affaires. Pasqal a déclaré un chiffre d’affaires de 4,9 millions d’euros au premier semestre, en hausse de 14 %, et 70,4 millions d’euros de contrats signés et attribués, un indicateur qui inclut les subventions, les crédits d’impôt et les contrats clients pluriannuels.

Sa perte d’exploitation s’est creusée, passant de 19,8 millions d’euros un an plus tôt à 59,2 millions d’euros, dont 37,5 millions d’euros au titre des paiements fondés sur des actions et des coûts liés à l’introduction en bourse.

(1 dollar = 0,8794 euro)