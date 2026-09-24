Vacances luxueuses, primaire: les ambitions présidentielles de Pigasse contrariées

Matthieu Pigasse le 22 août 2026 à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Orphelin de la primaire à gauche, mis en difficulté après ses vacances d'ultrariche: les ambitions présidentielles du banquier d'affaires Matthieu Pigasse semblent enterrées même si l'intéressé ne renonce pas à la politique et veut "être utile" à la gauche.

"Je ne ferme aucune porte, je veux être utile. On est en septembre, personne ne connaît la photo finish des candidats et de l'élection", a déclaré Matthieu Pigasse mardi sur France Inter.

Mais mercredi soir, il ne figurait pas sur le plateau du premier débat télévisé de la primaire social-démocrate, actant l'échec de sa tentative de jouer un rôle de premier plan à la présidentielle de 2027.

Comme François Ruffin, le patron de presse aurait voulu participer à une "primaire large" à gauche. Il a dénoncé un processus "où les candidats choisissent les candidats".

Une bonne dose de publicité involontaire sur sa vie privée l'a aussi rattrapé.

Malgré ses positions de gauche, le multimillionnaire a passé des vacances cet été dans une villa ultra-luxueuse de l'île Moustique, à plus de 400.000 euros les trois semaines, selon les révélations du Canard Enchaîné.

Ajoutez une pincée de people: sa compagne Wassila Meddas, directrice des marques de son groupe Combat (Radio Nova, Les Inrockuptibles, Rock en Seine, etc.) a vivement réagi mercredi sur X aux informations de Marianne, photos instagram à l'appui, selon lesquelles elle a passé des vacances dans un hôtel de luxe dans l'Utah (États-Unis) à près de 10.000 euros la nuit.

"Pendant que nous vivons, avançons et faisons de la moula (de l'argent en argot, NDLR), vous nous surveillez. Et c'est bien ça qui vous rend dingues", a-t-elle protesté à l'adresse des deux hebdomadaires.

Sans compter les critiques de la mère des enfants de Matthieu Pigasse sur X qui s'ajoutent à ce grand déballage.

Ce dernier a assuré jeudi à l'AFP qu'il n'était "pas dans l'Utah cette année". "Fouiller les vies privées, traquer les comportements, les scruter puis les exhiber pour instruire un procès politique, cela porte un nom: la police des mœurs et le tribunal de la conformité idéologique", a-t-il ajouté.

"Convergences" avec LFI

Celui qui s'est défendu fin août aux universités d'été des Écologistes d'être un "noble", se revendiquant à l'inverse comme appartenant au "tiers état", a tout de même admis mardi sur France Inter que "les montants évoqués puissent choquer".

"Je n'ai jamais caché avoir gagné beaucoup d'argent et que j'étais dans le champ de la taxe Zucman, c'est-à-dire un patrimoine de plus de 100 millions d'euros", a-t-il ajouté.

Face aux Écologistes, il avait néanmoins reconnu avoir "dans un sens acquis beaucoup de privilèges", tout en rappelant qu'il n'a "pas hérité" mais a "tout construit tout seul".

"Je préfère quelqu'un qui est riche et qui dit qu'il faut taxer les riches que quelqu'un qui est riche et qui dit qu'il ne faut pas taxer les riches", a d'ailleurs défendu la candidate socialiste à la primaire Ségolène Royal jeudi sur RMC-BFMTV.

Matthieu Pigasse, énarque de 58 ans qui a commencé au Trésor avant de rejoindre le privé, où il est devenu un spécialiste de la dette, se revendique de gauche et refuse de "renoncer à la bataille", souhaitant continuer à "mener trois combats": "faire barrage à l'extrême droite", "œuvrer à l'union de la gauche" et montrer que "des politiques de rupture sont possibles".

Il a de fait exprimé fin août ses "convergences" avec La France insoumise, en particulier sur la question de l'annulation partielle de la dette publique chère à Jean-Luc Mélenchon.

"Ce que vous dites à LFI, c'est possible économiquement", avait lancé aux journées d'été du mouvement Matthieu Pigasse qui développe volontiers, comme le tribun insoumis, l'idée que la France vit un "moment pré-révolutionnaire".

Cette prise de position explique-t-elle son exclusion de la primaire social-démocrate ? "Je ne suis pas sûr qu'il y ait une attente exceptionnelle de l'opinion quand même", tempère un député socialiste, évoquant "un petit courant à la gauche du PS" pour qui ça aurait "donné du relief à la primaire".