Participations et campagnes récentes de l'activiste Elliott aux États-Unis et au Royaume-Uni

L'investisseur activiste Elliott a acquis uneparticipation dans le London Stock Exchange Group LSEG.L et s'engage auprès de la société pour stimuler la performance, a déclaré mercredi à Reuters une personne au fait du dossier.

Fondé en 1977 par le milliardaire américain Paul Singer, le fonds spéculatif est l'un des investisseurs activistes les plus en vue au monde, connu pour ses campagnes énergiques sur les marchés mondiaux.

Au 31 décembre 2025, Elliott gérait environ 79,8 milliards de dollars d'actifs, selon son site web.

Voici quelques-unes des principales campagnes activistes d'Elliott contre des entreprises britanniques, américaines et européennes.

LSEG

** Investissement signalé pour la première fois: Février, selon une personne familière de l'affaire, le montant exact n'est pas clair

** Changements souhaités: Elliott a encouragé LSEG à envisager un nouveau rachat d'actions et à se concentrer sur le rapprochement avec ses rivaux, a déclaré la source. Le rapport du FT indique également qu'Elliott ne souhaite pas que LSEG envisage une vente complète ou une scission de ses activités boursières.

BP

** Investissement divulgué pour la première fois: Avril 2025

** Changements recherchés: Elliott Management a fait pression sur BP pour qu'elle rembourse ses dettes et simplifie ses opérations, arguant que la société est largement sous-évaluée et qu'elle a sous-performé ses pairs pendant plusieurs années.

Anglo American

** Investissement divulgué pour la première fois: Avril 2024

** Changements recherchés: Elliott n'a pas encore commenté publiquement cet investissement. La participation a été divulguée à un moment où Anglo American était devenu une cible de rachat pour BHP BHP.AX en 2024.

Saga Plc

** Investissement divulgué pour la première fois: Juillet 2019

** Changements recherchés: Elliott n'a pas exposé publiquement ses exigences. Certaines sources ont indiqué à l'époque que Saga était sous-évaluée et qu'elle pourrait envisager de se séparer de certains actifs, et qu'aucun changement n'était prévu au niveau de la direction.

Smiths Group ** Investissement signalé pour la première fois: Selon le FT de février 2025, Elliott a pris une participation de près de 5 % ** Changements recherchés: Le rapport du FT indique qu'Elliott a pris une participation avant l'annonce par Smiths Group de son intention de se séparer de l'entreprise à l'époque. Elliott a déclaré qu'il saluait l'intention de l'entreprise de simplifier son portefeuille, selon le rapport.

Shell

En mars de l'année dernière , Elliott a également pris une position courte d'environ 0,5% dans Shell, le plus grand pari contre la société depuis 2016, selon les dépôts de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni.

PepsiCo

** Investissement divulgué pour la première fois: Septembre 2025

** Changements recherchés: Elliott a demandé à PepsiCo de procéder à un examen opérationnel, avec une supervision et des structures en place.

Honeywell

** Investissement divulgué pour la première fois: Novembre 2024

** Changementsrecherchés: Démantèlement de la structure du conglomérat

** Changements apportés: Honeywell divise en trois sociétés indépendantes cotées en bourse

Southwest Airlines

** Investissement divulgué pour la première fois: Juin 2024 ** Changementsrecherchés: Remplacement de certains membres du conseil d'administration, amélioration des performances financières et du cours de l'action, éviction du directeur général ** Changements apportés: La compagnie aérienne a ajouté cinq candidats d'Elliott à son conseil d'administration, ce qui en fait le plus grand nombre de sièges que le fonds spéculatif ait jamais obtenu dans le cadre d'un accord avec une entreprise aux États-Unis. L'accord a permis au PDG Bob Jordan de conserver son poste.

Starbucks

** Investissement divulgué pour la première fois: Juillet 2024

** Changementsrecherchés: Proposition d'élargissement du conseil d'administration et d'amélioration de la gouvernance

** Changements effectués: Starbucks a nommé l'année dernière le chef de Chipotle Mexican Grill, Brian Niccol, comme nouveau directeur général , bien qu'Elliott n'ait pas demandé de changement de directeur général

Aspen Technology

** Investissement divulgué pour la première fois: Février 2025

** Changementsrecherchés: S'opposer à la décision de la société d'accepter l'offre publique d'achat de 7,2 milliards de dollars d'Emerson Electric

Akzo Nobel

** Investissement divulgué pour la première fois: 2017

** Changementsrecherchés: Demande à Akzo de négocier une vente potentielle au fabricant de revêtements américain PPG Industries Inc

** Changements apportés: Akzo et Elliott Advisors ont mis fin à un différend après que l'investisseur activiste a accepté de mettre fin à l'action en justice contre l'entreprise de peinture néerlandaise

** Elliott a accepté de soutenir la nomination d'un nouveau directeur général et de deux membres du conseil de surveillance. Akzo a promis de donner à Elliott et aux autres grands actionnaires un droit de regard sur la nomination d'un troisième membre du conseil de surveillance

BHP

** Investissement divulgué pour la première fois: 2017

** Changementssouhaités: A demandé à l'entreprise de vendre ses activités pétrolières et d'abandonner sa double structure de cotation

** Changements apportés: BHP s'est retirée des activités pétrolières en 2021

Phillips 66

** Investissement divulgué pour la première fois: Novembre 2023

** Changementsrecherchés: Elliott a critiqué les opérations de raffinage de Phillips 66 et a demandé au raffineur de pétrole américain de remanier son conseil d'administration pour améliorer ses performances

** Changements effectués (à partir de 2024): Cession d'actifs d'une valeur de 3 milliards de dollars, ajout d'un nouveau directeur au conseil d'administration avec l'approbation d'Elliott