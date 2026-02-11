 Aller au contenu principal
Affaire Epstein: le gouvernement "encourage les femmes qui auraient été victimes à se tourner vers la justice"
information fournie par AFP 11/02/2026 à 13:41

La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres à l'Elysée, le 11 février 2026 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a encouragé mercredi "les femmes qui auraient été victimes" dans des affaires liées au dossier Epstein à "parler et à se tourner vers la justice", après la mise en cause d'un diplomate français.

"Bien sûr, toute la lumière doit être faite sur cette affaire effroyable et tentaculaire", a-t-elle affirmé à l'issue du Conseil des ministres, jugeant que c'était à la justice de "faire son travail".

La publication, fin janvier, de millions de nouveaux documents liés à l'homme d'affaires et criminel sexuel Jeffrey Epstein a suscité une onde de choc à travers le monde, avec de très nombreuses personnalités apparaissant dans ces documents.

Le nom d'un diplomate français, Fabrice Aidan, y est cité à plusieurs reprises.

Selon les documents consultés par l'AFP, il a échangé des dizaines de courriels pendant plusieurs années avec Jeffrey Epstein, décédé en prison en 2019.

D'après Mediapart et Radio France qui ont révélé l'affaire, Fabrice Aidan a fait bénéficier Jeffrey Epstein "d'informations diplomatiques, de services ou de ses réseaux à l'international".

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s'est dit mercredi "effaré" et "indigné".

Fabrice Aidan est actuellement "secrétaire des Affaires étrangères principal en disponibilité pour convenances personnelles", avait indiqué le ministre mardi soir sur X. Il exerçait au sein de l'énergéticien Engie , dont il a été suspendu en raison des révélations dans les médias, a indiqué le groupe à l'AFP.

La mention d'un nom dans les correspondances du criminel sexuel ne présuppose aucun acte répréhensible.

    Encore une autre partie immergée de l'iceberg ? Pendant qu'on s'intéresse au mal être imaginaire des chinois, chez nous, au pays de la liberté, une énième affaire de crime contre des enfants voit le jour.. Il est temps d'aller se confesser...

