Goldman Sachs se renforce au capital de Puma, Morgan Stanley préfère s'alléger
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 13:46
Dans une notification de transparence diffusée dans la matinée, Goldman Sachs indique qu'il contrôlait, en date du 6 février, 5,04% du capital du groupe basé à Herzogenaurach, contre 4,99% précédemment, suite à une acquisition de titres.
A l'inverse, Morgan Stanley déclare qu'il ne détenait plus, le 6 février, que 2,71% du capital de la marque aux trois bandes, à comparer avec 5,09% lors du dernier pointage.
Tous ces mouvements interviennent alors que le cours de Bourse de Puma a grimpé de 24% ces trois dernières semaines, avec l'officialisation du rachat des 29% du capital jusqu'ici détenus par la famille Pinault par l'équipementier sportif chinois Anta.
Hier, un autre géant de Wall Street, Bank of America, avait annoncé avoir franchi en hausse, le 6 février, le seuil de 5% du capital de Puma pour désormais détenir 6,31% contre 4,99% précédemment.
A la Bourse de Francfort, l'action Puma cédait 0,4% à 23,1 euros mercredi à la mi-journée.
