Paris limite la casse, l'Europe sous tension avant les midterms

Les Bourses européennes restent dans le rouge à la mi-séance mardi, dans l'attente du résultat des élections américaines de mi-mandat. Les inquiétudes sur la technologie et le rebond du pétrole freinent les prises de risque. Plusieurs publications d'entreprises sont néanmoins saluées, notamment celles de bioMérieux, Rubis et Bayer.

La Bourse de Paris limite son recul après une ouverture sous les 8 000 points. A la mi-séance mardi, le CAC 40 perd 0,24 %, à 8 024,22 points. Francfort reste davantage pénalisée : le DAX 40 cède 0,62%, tandis que l' Euro Stoxx 50 abandonne 0,52%. A Londres, le FTSE 100 recule de 0,51%, et le Stoxx Europe 600 de 0,33%.

Après le rebond de lundi, la prudence reprend ainsi le dessus. Les valeurs technologiques restent sous pression, dans le sillage du Nasdaq Composite qui a perdu 1,07% lundi, tandis que le S&P 500 a cédé 0,51% et que le Dow Jones a gagné 0,41%. Les interrogations sur la rentabilité des investissements dans l'intelligence artificielle continuent de peser sur le secteur, notamment les semi-conducteurs.

Les investisseurs attendent surtout l'issue des élections américaines de mi-mandat, qui détermineront le rapport de force au Congrès et la marge de manoeuvre de Donald Trump pour la seconde partie de son mandat. Les premiers résultats sont attendus dans la nuit de mardi à mercredi. Les marchés prédictifs comme Polymarket estiment à 91% la probabilité que les démocrates prennent le contrôle de la Chambre des représentants et à 76% celle qu'ils remportent le Sénat.

Le pétrole remonte également après sa forte baisse de lundi. Le Brent affiche une hausse de 1,54%, à 105,80 USD le baril. Les frappes américaines contre l'île iranienne de Qeshm ont ravivé les tensions et fragilisé les espoirs de désescalade qui avaient soutenu les marchés la veille.

Au niveau de la macro-économie

L'agenda du jour sera marqué par deux indicateurs américains : les commandes à l'industrie de septembre (16h) et le rapport JOLTS sur les offres d'emploi (16h).

Sur le marché des devises, l'euro est en léger repli face au billet vert (-0,07%) et se négocie contre 1,1181 dollar.

Dans l'actualité des valeurs

A Paris, bioMérieux progresse de 4,15%, selon le palmarès consulté. Le spécialiste du diagnostic bénéficie d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, avec une croissance organique de 8,1%, et confirme son objectif annuel de progression des ventes compris entre 3% et 5%.

Rubis gagne 3,61%. Le distributeur d'énergie confirme ses perspectives d'EBITDA pour 2026, après une hausse de 7% de ses volumes au troisième trimestre. Son chiffre d'affaires bondit de 44%, une progression qui reflète aussi le renchérissement des produits pétroliers.

A l'inverse, Alstom abandonne encore environ 7%, après sa chute de 26,09% lundi. L'avertissement sur résultats du constructeur ferroviaire entraîne une nouvelle salve de révisions d'analystes : JPMorgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre" et ramène son objectif de cours de 28 à 15,60 EUR. Citi réduit sa cible à 14 EUR. Les services technologiques restent également mal orientés : Atos recule de 4,22%, Teleperformance de 2,97% et Alten de 2,74%.

En Allemagne, Bayer demeure recherché après le relèvement de ses objectifs annuels, soutenu par sa division pharmaceutique. La cotation affiche une hausse de 5,40%.

A Amsterdam, Philips avance d'environ 5%. Le groupe bénéficie d'une rentabilité trimestrielle supérieure aux attentes et d'un accord de principe avec le ministère américain de la Justice dans le dossier Respironics, lié au rappel d'appareils respiratoires.

A Londres, Drax bondit de 9,12%. Le producteur d'électricité profite de son partenariat avec Brookfield et Radiant pour développer un centre de données sur le site de sa centrale du Yorkshire du Nord.