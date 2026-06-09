information fournie par Reuters • 09/06/2026 à 14:28

Paris et des alliés annonce de nouvelles sanctions contre des colons israéliens

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot

La France, ​le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et ​la Norvège ont annoncé ​mardi dans ⁠un communiqué de ‌nouvelles sanctions visant des individus liés ​aux ‌violences perpétrées par ⁠les colons israéliens en Cisjordanie.

"A titre ⁠national, ‌nous avons interdit ⁠d'accès à ‌notre territoire ⁠le ministre Bezalel Smotrich, ⁠quatre ‌responsables d'organisations de colons ​et ‌vingt-et-un colons violents", a précisé ​sur X le ministre ⁠français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par Benoit Van ​Overstraeten)