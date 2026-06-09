Paris et des alliés annonce de nouvelles sanctions contre des colons israéliens

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot
La France, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Norvège ont annoncé mardi dans un communiqué de nouvelles sanctions visant des individus liés aux violences perpétrées par les colons israéliens en Cisjordanie.
"A titre national, nous avons interdit d'accès à notre territoire le ministre Bezalel Smotrich, quatre responsables d'organisations de colons et vingt-et-un colons violents", a précisé sur X le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par Benoit Van Overstraeten)
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