Paramount Skydance voit son rachat de Warner Bros. Discovery suspendu jusqu'au 17 août

Une juge fédérale américaine a ordonné jeudi la suspension, jusqu'au 17 août, du projet d'acquisition de Warner Bros.Discovery par Paramount Skydance, une opération évaluée à 110 milliards de dollars.

La procédure a été engagée par une coalition d'Etats américains, menée par la Californie, qui estime que la fusion porterait atteinte à la concurrence sur les marchés du cinéma et de la télévision, au détriment des exploitants de salles et des câblo-opérateurs. L

La Writers Guild of America (WGA), principal syndicat des scénaristes américains, a également saisi la justice, estimant que l'opération réduirait les opportunités d'emploi pour les scénaristes.

Initialement, la juge fédérale Araceli Martínez-Olguín, siégeant à Oakland, en Californie, avait suspendu la transaction jusqu'au 3 août, en attendant une audience destinée à déterminer s'il convenait de prolonger cette mesure.