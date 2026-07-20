Paramount Skydance et Warner Bros en baisse après qu'un juge a ordonné la suspension de l'accord

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20 juillet - ** L'action Paramount Skydance PSKY.O recule de 2 % à 8,57 dollars, tandis que celle de Warner Bros Discovery

WBD.O perd 1,4 % à 26,50 dollars dans l'après-midi

** Une coalition d’États a obtenu lundi un sursis concernant l’acquisition de WBD par PSKY pour 110 milliards de dollars, après avoir fait valoir que cette fusion porterait un préjudice irréparable à la concurrence

** La Californie et 11 autres États ont intenté une action en justice le 13 juillet afin de bloquer l’opération

** La Writers Guild of America a également intenté une action en justice la semaine dernière pour bloquer l'opération

** PSKY et WBD ont respectivement chuté de près de 35 % et 7 % cette année