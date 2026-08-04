Paramount Skydance annonce des résultats mitigés pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dawn Chmielewski

Paramount Skydance

PSKY.O a annoncé mardi des résultats mitigés pour le deuxième trimestre : la hausse des revenus issus du streaming et des studios a compensé le recul enregistré dans le secteur de la télévision, alors que la société s'efforce de finaliser son projet d'acquisition de Warner Bros. Discovery pour 110 milliards de dollars WBD.O . Le chiffre d’affaires du géant du divertissement a progressé de 1% pour atteindre 6,91 milliards de dollars, dépassant les estimations de 6,88 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice du deuxième trimestre s’est établi à 41 millions de dollars, soit 4 cents par action, alors que les analystes tablaient sur 109 millions de dollars, soit 9 cents par action. L'activité de streaming de la société a généré près de 2,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit une hausse de 9% par rapport au même trimestre de l'année précédente. La société a indiqué que la suite de "Yellowstone", "Dutton Ranch", ainsi que des événements sportifs tels que le combat en cage UFC Freedom 250 et la Coupe du monde de la FIFA, avaient permis à son service phare Paramount+ de gagner 2 millions de nouveaux abonnés, portant le total à 81,6 millions. Andy Gordon, directeur des opérations de Paramount, a déclaré à Reuters que la société avait regroupé ses services de streaming sur une plateforme technologique unique, ce qui lui permettait de promouvoir plus efficacement ses contenus.

La société, dirigée par son directeur général David Ellison, prévoit pour le trimestre en cours se terminant en septembre un chiffre d’affaires compris entre 6,95 milliards et 7,15 milliards de dollars, grâce à une hausse attendue des recettes issues du streaming et des studios, avec un bénéfice avant éléments exceptionnels qui devrait s’établir entre 875 millions et 975 millions de dollars. Au deuxième trimestre, l’activité studios de Paramount a enregistré un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars, reflétant de solides ventes à des tiers tels que Netflix et Amazon Prime Video, ainsi qu’une meilleure exploitation des licences de contenus, compensées par une programmation estivale en salles moins performante, dont le temps fort a été "Jackass: Best and Last", comparé à "Mission: Impossible — The Final Reckoning" de l’année dernière. Gordon a déclaré que Paramount avait réalisé des progrès dans le domaine des licences de produits dérivés, en concluant un accord pluriannuel avec Mattel pour sa marque de divertissement "Teenage Mutant Ninja Turtles".

Le chiffre d’affaires de la division télévision, qui comprend la chaîne CBS et des chaînes câblées telles que Comedy Central, a reculé de 9% pour s’établir à 3,1 milliards de dollars.

La société a déclaré dans son communiqué de résultats que le recours en justice intenté par la Californie et 11 autres États, visant à bloquer son projet d’acquisition de Warner Bros. pour 110 milliards de dollars, "ne reflète pas les réalités du marché du divertissement hautement concurrentiel d’aujourd’hui". Ellison a réaffirmé qu’il s’attendait pleinement à ce que "la transaction soit finalisée". Ellison a publié mardi un article dans le New York Times, dans lequel il affirme que les inquiétudes concernant la fusion en cours tiennent moins à la concentration du marché qu’à la question de savoir "si l’on peut me faire confiance pour gérer la chaîne CNN de Warner". Ellison a promis que celle-ci resterait indépendante, une déclaration qui confirme son intention de conserver la chaîne d’information dans le cadre de l’accord. Paramount a accepté de suspendre la transaction jusqu’en juin 2027 au plus tard, dans l’attente d’une décision dans l’affaire de concurrence.

La société pourrait devoir verser jusqu’à 1,7 milliard de dollars de frais de retard aux actionnaires de Warner Bros. si l’opération est reportée jusqu’à cette date. Ces frais s’élèvent à 7 millions de dollars par jour si la fusion n’est pas finalisée avant le 30 septembre.