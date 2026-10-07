Paramount finalise sa méga-fusion avec Warner Bros pour créer Skydance, un géant d'Hollywood

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* La société issue de la fusion affiche une dette d'environ 80 milliards de dollars

* David Ellison et Ynon Kreiz, co-directeurs généraux, visent 6 milliards de dollars d'économies

* La direction de CNN et de CBS News reste inchangée

(Ajout de nouveaux commentaires d'Ellison et d'informations supplémentaires sur les nominations au conseil d'administration)

par Anzar Mehraj et Harshita Mary Varghese

Paramount Skydance PSKY.O a finalisé mardi le rachat spectaculaire de Warner Bros Discovery WBD.O pour 110 milliards de dollars, créant ainsi un géant hollywoodien qui confère à son directeur général, David Ellison, le contrôle de l’une des plus grandes entreprises mondiales du divertissement et de l’information.

Cette opération rassemble les studios à l’origine de "Mission: Impossible", "Harry Potter" et DC Studios, ainsi que de grands réseaux de télévision et de streaming tels que CBS, CNN, Paramount+ et HBO Max, formant ainsi une vaste entreprise de divertissement couvrant le cinéma, la télévision et l’information.

Cette fusion est l’occasion "de bâtir l’entreprise de médias et de divertissement de nouvelle génération, portée par la créativité et la technologie", a déclaré M. Ellison mardi dans une note adressée à ses employés, dans laquelle il exposait sa vision. L’objectif, a-t-il ajouté, n’était pas simplement de grandir, mais "de rivaliser avec les plus grands acteurs de notre secteur".

La nouvelle société, baptisée Skydance, est la dernière incarnation d’un conglomérat autrefois contrôlé par feu Sumner Redstone, qui s’est considérablement réduit au fil des ans, alors que le public se tourne massivement vers les actualités et les divertissements proposés par un nombre croissant de petits éditeurs et de créateurs qui grignotent peu à peu les parts de marché d’un Hollywood autrefois tout-puissant.

Skydance doit non seulement faire face à la concurrence de Netflix NFLX.O , Disney DIS.N et d’autres, mais aussi à celle des entreprises technologiques Apple AAPL.O , Meta META.O et Amazon AMZN.O , ainsi qu’à la menace croissante de l’IA.

M. Ellison a déclaré que cette fusion était nécessaire pour mieux faire face à ces concurrents, à un moment où le secteur des médias s’était reposé sur ses lauriers.

"Ils ont laissé Netflix bouleverser leur secteur", a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse mardi. "Ils ont laissé Amazon Prime Video s’imposer et bouleverser leur secteur. Ils ne se sont pas transformés et se sont accrochés au passé pendant trop longtemps."

Les actions de la société issue de la fusion ont été transférées mardi du Nasdaq à la Bourse de New York, où elles se négocient désormais sous le symbole "SKYD".

Les accords conclus avec une coalition d’États américains et avec le syndicat des scénaristes d’Hollywood ont levé les principaux obstacles juridiques à cette fusion, l’une des plus importantes de l’histoire des médias. Elle intervient alors qu’Hollywood est confronté à la baisse des abonnements à la télévision par câble, au coût élevé de la concurrence pour attirer les audiences du streaming et à la pression persistante des syndicats concernant l’emploi et les droits des créatifs.

LE PROBLÈME DE TRUMP AVEC CNN

Le président Donald Trump a exprimé mardi son approbation lorsqu’il a été interrogé sur cette opération. "Ça va être une formidable entreprise", a-t-il déclaré aux journalistes . "C’est une excellente fusion. Je suis content qu’ils aient donné leur feu vert."

Trump s’en prend aux médias depuis son premier mandat, et il a récemment pris la mesure sans précédent d’interdire l’accès à la Maison Blanche à plusieurs médias , dont CNN. Cette décision intervient quelques semaines avant les élections de mi-mandat du 3 novembre, lors desquelles les républicains, partisans de Trump, défendent leurs majorités fragiles au Congrès.

Le directeur général de CNN, Mark Thompson, et la rédactrice en chef de CBS News, Bari Weiss, conserveront leurs fonctions de direction respectives au sein de la nouvelle société et rendront chacun compte séparément à Ellison et au co-directeur général Ynon Kreiz, apaisant ainsi les inquiétudes des détracteurs qui craignaient que Mme Weiss, qui a pris la tête de CBS News en 2025, n’exerce un contrôle accru sur l’ensemble des activités d’information de Skydance.

Ces inquiétudes sont également alimentées par les critiques des législateurs à l’encontre d’Ellison , qui lui reprochent d’avoir orienté la couverture médiatique de CBS News, propriété de Paramount, en faveur de Trump. Dans le cadre de l’accord, Ellison a accepté de créer un conseil d’indépendance éditoriale chargé de superviser CNN et CBS. Les experts préviennent que ce conseil sera "sans pouvoir ".

Ellison a déclaré la semaine dernière que le nom "Skydance" avait été choisi afin de préserver les identités distinctes des studios Paramount et Warner Bros, plutôt que de les regrouper sous une nouvelle marque.

Les analystes de Wall Street ont toutefois estimé que ce nom renforçait l’étendue du contrôle exercé par Ellison, soulignant que certaines des marques les plus emblématiques d’Hollywood relèvent désormais de lui et qu’il dispose d’une plateforme pour imposer sa stratégie et sa culture.

En seulement 16 ans, Skydance est passé du statut de studio indépendant à celui de pivot de l’un des plus grands jeux de pouvoir d’Hollywood. Fondé en 2010 par le fils de Larry Ellison, cofondateur d’Oracle ORCL.N , il s’est forgé une réputation en tant que bailleur de fonds et producteur du blockbuster de Paramount "Top Gun: Maverick".

Après sa fusion avec Paramount l’année dernière, Skydance a jeté son dévolu sur Warner Bros, s’engageant dans une guerre d’enchères acharnée avec Netflix tout en suscitant l’intérêt d’autres prétendants potentiels, notamment Comcast

CMCSA.O .

Les actionnaires de Warner Bros ont perçu 41,9 millions de dollars supplémentaires au titre d’une "commission de délai", calculée en fonction du nombre de jours écoulés entre la fin septembre et la conclusion de la transaction, selon un document réglementaire.

UN PARI PLUS AMBITIEUX SUR HOLLYWOOD

Ellison a nommé Kreiz au poste de co-directeur général de Skydance afin de diriger les opérations quotidiennes et de mener l’intégration, tandis qu’Ellison supervise la direction créative et la stratégie globale.

M. Kreiz, ancien directeur général de Mattel MAT.O , a également été nommé mardi au conseil d’administration de la société, aux côtés de l’ancien directeur général d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, et de Laurene Powell Jobs, fondatrice de l’Emerson Collective et éditrice de The Atlantic. L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair rejoindra la société en tant que conseiller, a-t-on précisé.

En recrutant Kreiz, Ellison a signalé la nécessité de réduire les coûts . Le duo a pour mission de fusionner deux grandes entreprises tout en réalisant 6 milliards de dollars d’économies prévues, dont une grande partie, selon Paramount, proviendrait de "sources non liées à la main-d’œuvre".

Cela inclut la fusion des fournisseurs de technologies et de services cloud des deux entreprises, mais l’ampleur des réductions devrait avoir des répercussions sur l’emploi à Hollywood.

Skydance prévoit de regrouper ses services de streaming, notamment HBO Max et Paramount+, en un seul service et s’est engagé à sortir au moins 30 films chacun au cours des deux premières années suivant la finalisation de l’opération, puis 32 par an pour les trois années suivantes.

La société issue de la fusion devrait également afficher une dette d’environ 80 milliards de dollars, ce qui mettra la pression sur Ellison pour qu’il développe le streaming, préserve les flux de trésorerie provenant des réseaux câblés et améliore les performances des films en salles. Ellison s’est engagé à consacrer 30 milliards de dollars ou plus chaque année au contenu.

Les analystes de MoffettNathanson prévoient un résultat d’exploitation courant (Ebitda) de 16 milliards de dollars pour 2028, qui devrait passer à 19 milliards de dollars en 2030. Le cabinet d’études prévoit également un chiffre d’affaires d’environ 67 milliards de dollars en 2028, qui devrait atteindre environ 70 milliards de dollars en 2030.

Le salaire de base annuel d’Ellison s’élèvera à 5 millions de dollars, avec une prime annuelle cible de 5 millions de dollars, selon le document réglementaire.

L'héritier de l'empire technologique a livré une analyse lucide de l'opération lorsque Reuters lui a demandé comment il comptait convaincre un Hollywood sceptique, où nombreux étaient ceux qui avaient exprimé de profondes appréhensions à l'égard de cette transaction.

"Je comprends pourquoi tout le monde réagissait ainsi", a-t-il déclaré, "mais je pense que si l’on fait preuve d’honnêteté intellectuelle, il faut prendre du recul et constater que les symptômes de cette situation remontent à bien longtemps, puis se demander: 'Quelle était l’alternative?'"