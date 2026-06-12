Paramount en hausse après l'annonce de l'autorisation par le ministère américain de la Justice de la fusion avec Warner Bros, d'une valeur de 110 milliards de dollars

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12 juin - ** Les actions de la société de médias Paramount Skydance PSKY.O ont progressé d'environ 6% pour atteindre 11,11 dollars en séance prolongée

** La division antitrust du ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l'accord de 110 milliards de dollars conclu par Paramount Skydance pour le rachat de Warner Bros Discovery WBD.O , a rapporté Politico , citant deux sources proches du dossier

** Le département a approuvé la fusion sans exiger de cessions, de mesures correctives comportementales ou de concessions, selon le rapport

** À la clôture d'hier, l'action avait chuté d'environ 22% depuis le début de l'année