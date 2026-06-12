Paramount en hausse après l'annonce de l'autorisation par le ministère américain de la Justice de la fusion avec Warner Bros, d'une valeur de 110 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 juin - ** Les actions de la société de médias Paramount Skydance PSKY.O ont progressé d'environ 6% pour atteindre 11,11 dollars en séance prolongée
** La division antitrust du ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l'accord de 110 milliards de dollars conclu par Paramount Skydance pour le rachat de Warner Bros Discovery WBD.O , a rapporté Politico , citant deux sources proches du dossier
** Le département a approuvé la fusion sans exiger de cessions, de mesures correctives comportementales ou de concessions, selon le rapport
** À la clôture d'hier, l'action avait chuté d'environ 22% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer