Paramount accepte de suspendre l'accord avec Warner Bros. le temps que l'affaire soit tranchée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 1 à 3, déclaration de Paramount au paragraphe 4, déclaration de New York au paragraphe 6) par Jody Godoy

Paramount Skydance PSKY.O a accepté vendredi de suspendre son acquisition de Warner Bros. Discovery

WBD.O jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant le recours formé par plusieurs États contre cette opération, plongeant ainsi cette transaction de 110 milliards de dollars dans une incertitude encore plus grande. L’accord, qui suspend la transaction jusqu’en juin prochain au plus tard, raccourcit de quelques semaines le calendrier de la procédure. Mais ilaégalementun coût. Paramount pourrait devoir verser jusqu’à 1,7 milliard de dollars de pénalités aux actionnaires de Warner Bros. si l’opération est retardée jusqu’à cette date. Ces pénalités s’élèvent à 7 millions de dollars par jour si la fusion n’est pas finalisée d’ici le 30 septembre. "Nous sommes impatients de faire valoir nos arguments lors du procès", a déclaré le porte-parole de Paramount. La Californie et 11 autres États ont intenté une action en justice le 13 juillet , arguant que cette opération donnerait naissance à un géant des médias ayant le pouvoir de faire augmenter les prix dans les secteurs du cinéma et de la télévision. "Le gel de cette fusion pendant que notre affaire suit son cours constitue une victoire décisive dans nos efforts pour faire respecter la loi et protéger les industries du cinéma et de la télévision", a déclaré la procureure générale de New York, Letitia James, qui a intenté une action en justice pour bloquer l’opération.

Selon une analyse de Reuters portant sur des affaires récentes, il faut en moyenne huit mois à un juge pour se prononcer sur des recours similaires contre des fusions. Cette action en justice, intentée devant le tribunal fédéral d’Oakland, menace de faire échouer le projet de David Ellison, directeur général de Paramount, visant à transformer son entreprise en un concurrent majeur de Netflix NFLX.O et de Disney DIS.N . L'action Paramount a chuté de 3,3 % vendredi et affiche une baisse de 37 % depuis le début de l'année.