Panne majeure sur les serveurs AWS en Virgine
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 12:13

Amazon annonce une panne survenue lundi au sein de sa division cloud AWS, perturbant plusieurs sites et applications, dont Snapchat, Robinhood, Coinbase, Perplexity ou encore Signal. L'incident touche la région US-EAST-1 (soit en Virginie du nord), où AWS a constaté une hausse des taux d'erreur et des latences.

Des plateformes comme Amazon.com , Prime Video, Alexa, Venmo (PayPal), Chime, ainsi que des jeux en ligne tels que Fortnite, Roblox, Clash Royale et Clash of Clans ont également été impactés, selon Downdetector.

Le PDG de Perplexity, Aravind Srinivas, a confirmé sur X que son service était à l'arrêt en raison d'un problème AWS. Meredith Whittaker, présidente de Signal, a indiqué que sa messagerie était elle aussi affectée.

AWS, qui fournit aux entreprises et administrations des services d'infrastructure numérique, n'a pas encore précisé les causes de la panne.

Valeurs associées

AMAZON.COM
214,8700 USD NASDAQ +0,86%
