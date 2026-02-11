Heineken va supprimer jusqu'à 6.000 emplois en raison du ralentissement de la demande

Le logo Heineken dans un supermarché

par Emma Rumney

Heineken a annoncé mercredi qu'il supprimerait jusqu'à ​6.000 emplois dans le monde et a révisé à la baisse ses prévisions de croissance des ​bénéfices pour 2026 par rapport à l'année précédente.

Alors que le ​brasseur néerlandais et ses concurrents ⁠sont confrontés à une faible demande de ‌bière, Heineken s'est engagé à générer une croissance plus forte avec moins de ​ressources dans ‌le cadre d'une nouvelle stratégie qui s'étendra ⁠jusqu'en 2030.

Cette initiative en faveur de la productivité permettrait de réaliser des économies importantes et de ⁠réduire ses ‌effectifs mondiaux de 5.000 à 6.000 ⁠postes au cours des deux prochaines années, ‌précise le groupe.

Cette annonce intervient alors que ⁠le groupe a également annoncé un ⁠bénéfice d'exploitation annuel ‌supérieur aux prévisions, en hausse de 4,4% en ​2025 alors que ‌les analystes attendaient en moyenne une croissance de 4%.

Mais Heineken a ​revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2026 par rapport à ⁠l'année précédente, indiquant qu'il s'attendait à une croissance des bénéfices comprise entre 2% et 6%, au lieu des 4% à 8% prévus pour 2025.

