 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Heineken va supprimer jusqu'à 6.000 emplois en raison du ralentissement de la demande
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 09:40

Le logo Heineken dans un supermarché

Le logo Heineken dans un supermarché

par Emma Rumney

Heineken a annoncé mercredi qu'il supprimerait jusqu'à ​6.000 emplois dans le monde et a révisé à la baisse ses prévisions de croissance des ​bénéfices pour 2026 par rapport à l'année précédente.

Alors que le ​brasseur néerlandais et ses concurrents ⁠sont confrontés à une faible demande de ‌bière, Heineken s'est engagé à générer une croissance plus forte avec moins de ​ressources dans ‌le cadre d'une nouvelle stratégie qui s'étendra ⁠jusqu'en 2030.

Cette initiative en faveur de la productivité permettrait de réaliser des économies importantes et de ⁠réduire ses ‌effectifs mondiaux de 5.000 à 6.000 ⁠postes au cours des deux prochaines années, ‌précise le groupe.

Cette annonce intervient alors que ⁠le groupe a également annoncé un ⁠bénéfice d'exploitation annuel ‌supérieur aux prévisions, en hausse de 4,4% en ​2025 alors que ‌les analystes attendaient en moyenne une croissance de 4%.

Mais Heineken a ​revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2026 par rapport à ⁠l'année précédente, indiquant qu'il s'attendait à une croissance des bénéfices comprise entre 2% et 6%, au lieu des 4% à 8% prévus pour 2025.

(Rédigé par Emma Rumney ; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank