Eutelsat obtient un financement de 975 millions d'euros auprès de l’Agence de Crédit à l’Exportation française

Logo d'Eutelsat et modèle de satellite

Eutelsat ‌a annoncé mercredi avoir ​obtenu 975 millions d'euros de financement auprès de l’Agence ​de Crédit à l’Exportation (ACE) française ​pour la commande ⁠de satellites destinés à ‌sa constellation OneWeb en orbite basse (LEO).

Le groupe précise ​dans ‌un communiqué que ce ⁠financement vient en appui du contrat conclu récemment avec ⁠Airbus Defence ‌and Space portant sur ⁠340 satellites LEO ‌qui s'ajoutent aux ⁠100 satellites commandés précédemment.

Le versement ⁠du financement, ‌assuré par un consortium ​de banques ‌privées bénéficiant d'une garantie octroyée par la ​Direction générale du Trésor, demeure subordonné ⁠à plusieurs conditions préalables, dont une émission obligataire par Eutelsat, indique le groupe.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Kate Entringer)