 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Siemens Energy: Le bénéfice au 1er trimestre presque triplé avec la demande pour les turbines à gaz et les réseaux électriques
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 09:45

Un logo sur le site de Siemens Energy

Un logo sur le site de Siemens Energy

Siemens Energy ‌a annoncé mercredi que son bénéfice net avait ​presque triplé au cours des trois premiers mois de son exercice, porté par une forte demande pour ​les turbines à gaz et les équipements de réseau, ainsi que ​par une réduction des pertes ⁠dans sa division éolienne en difficulté.

"La forte ‌demande soutenue dans nos activités liées aux turbines à gaz et aux technologies de ​réseau contribue de ‌manière significative à la performance globale", a ⁠déclaré le président du directoire Christian Bruch.

"Dans le secteur éolien aussi, on observe les premiers signes d'une ⁠légère amélioration."

Le ‌bénéfice net du trimestre clos en décembre ⁠s’est élevé à 746 millions d’euros, contre ‌252 millions d’euros un an plus tôt, ⁠dépassant les 732 millions d’euros attendus par ⁠les analystes, selon ‌les données LSEG.

Les résultats reflètent une demande robuste ​pour les grandes turbines ‌à gaz et les technologies de réseau, essentielles au déploiement mondial de ​centres de données alimentant les technologies d’intelligence artificielle.

L'essor lié à l’IA a contribué à ⁠multiplier par plus de dix le cours de l’action Siemens Energy au cours des deux dernières années, portant sa capitalisation boursière à environ 130 milliards d’euros.

(Rédigé par Christoph Steitz, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank