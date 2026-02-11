Siemens Energy: Le bénéfice au 1er trimestre presque triplé avec la demande pour les turbines à gaz et les réseaux électriques

Un logo sur le site de Siemens Energy

Siemens Energy ‌a annoncé mercredi que son bénéfice net avait ​presque triplé au cours des trois premiers mois de son exercice, porté par une forte demande pour ​les turbines à gaz et les équipements de réseau, ainsi que ​par une réduction des pertes ⁠dans sa division éolienne en difficulté.

"La forte ‌demande soutenue dans nos activités liées aux turbines à gaz et aux technologies de ​réseau contribue de ‌manière significative à la performance globale", a ⁠déclaré le président du directoire Christian Bruch.

"Dans le secteur éolien aussi, on observe les premiers signes d'une ⁠légère amélioration."

Le ‌bénéfice net du trimestre clos en décembre ⁠s’est élevé à 746 millions d’euros, contre ‌252 millions d’euros un an plus tôt, ⁠dépassant les 732 millions d’euros attendus par ⁠les analystes, selon ‌les données LSEG.

Les résultats reflètent une demande robuste ​pour les grandes turbines ‌à gaz et les technologies de réseau, essentielles au déploiement mondial de ​centres de données alimentant les technologies d’intelligence artificielle.

L'essor lié à l’IA a contribué à ⁠multiplier par plus de dix le cours de l’action Siemens Energy au cours des deux dernières années, portant sa capitalisation boursière à environ 130 milliards d’euros.

(Rédigé par Christoph Steitz, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)