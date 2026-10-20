Panne des services Google Cloud au Royaume-Uni ; les banques et le secteur public signalent des problèmes

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(Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Une perturbation survenue mardi au sein des opérations cloud de Google à Londres a affecté les sites web et les applications mobiles de plusieurs banques, sociétés financières et prestataires de services publics de la région, soulignant à quel point les entreprises et les services sont désormais fortement dépendants des infrastructures numériques.

La banque numérique britannique Revolut a subi une interruption de service liée à la panne du service Google Cloud d'Alphabet GOOGL.O , a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Ces dernières années, les régulateurs européens se sont montrés de plus en plus préoccupés par la dépendance du secteur financier vis-à-vis de fournisseurs de technologies externes, notamment les services de cloud computing qui prennent en charge des opérations bancaires critiques.

En juillet, le Royaume-Uni a désigné quatre entreprises technologiques, dont Google Cloud EMEA Limited, comme fournisseurs tiers critiques pour son secteur financier , les plaçant ainsi sous surveillance réglementaire directe.

Google Cloud figurait également parmi les 19 entreprises technologiques désignées l’année dernière par les régulateurs de l’UE comme fournisseurs informatiques tiers critiques dont dépend le secteur financier de l’Union.

Mardi, Google a déclaré que son équipe d’ingénieurs enquêtait sur le problème qui a affecté le centre de données "europe-west2", situé à Londres et principalement destiné aux clients du Royaume-Uni et d’Irlande. Le géant de la recherche n’a pas immédiatement répondu à une demande de Reuters visant à obtenir plus de détails.

La page d’état de Revolut indiquait que la plupart de ses services étaient indisponibles ou partiellement disponibles, notamment les paiements par carte et les retraits aux distributeurs. "Nous subissons actuellement une interruption de service affectant plusieurs services. Nous pouvons confirmer que l’argent et les données de tous nos clients sont en sécurité", a-t-elle déclaré sur X.

Par ailleurs, ING Allemagne INGA.AS a indiqué que des problèmes de connexion à la banque en ligne et à son application bancaire étaient dus à un incident technique. La banque britannique Halifax a également signalé que ses clients rencontraient des difficultés en ligne et avec son application.

La plateforme de suivi des pannes Downdetector a recensé un petit nombre de signalements de problèmes au Royaume-Uni, touchant la Lloyds Bank LLOY.L , HSBC HSBA.L , la Bank of Scotland, le site immobilier Rightmove, le service de livraison de colis DPD, ainsi que le Service national de santé (NHS) England, détenu par l'État, et Royal Mail.

HSBC, Rightmove, DPD, le NHS England et Royal Mail n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant la cause de cette panne. Lloyds a indiqué que son application fonctionnait normalement, mais que certains clients rencontraient des problèmes avec certains services en ligne.

Downdetector recense les pannes en regroupant les rapports d’état provenant de multiples sources, y compris les utilisateurs. L’impact réel sur les utilisateurs peut varier.