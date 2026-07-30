Panasonic relève ses prévisions de bénéfices grâce à la demande en matière d'IA ; les bénéfices de sa division batteries bondissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails du communiqué tout au long du texte)

Panasonic Holdings 6752.T a revu à la hausse jeudi ses prévisions de résultat d'exploitation annuel en raison de la demande croissante liée à l'IA et a annoncé une hausse du bénéfice trimestriel de sa principale division énergétique, spécialisée dans la fabrication de batteries, grâce à l'augmentation des ventes de systèmes de stockage d'énergie.

La société japonaise a revu à la hausse de 40 milliards de yens, soit 7 %, ses prévisions de bénéfice du groupe pour l’exercice se terminant en mars 2027, les portant à 590 milliards de yens (3,6 milliards (XX milliards d'euros) de dollars), en invoquant la croissance attendue de la demande pour les applications de serveurs d’IA générative dans son activité industrielle.

Le résultat d'exploitation de sa division énergie, qui fabrique des batteries pour les centres de données et les constructeurs de véhicules électriques, dont Tesla TSLA.O , a progressé de 28 % pour atteindre 40,9 milliards de yens au cours du trimestre d'avril à juin, grâce également à des effets de change favorables.

Panasonic a maintenu ses prévisions de bénéfice annuel pour sa division Énergie à 171 milliards de yens.

Le groupe a indiqué que le volume des ventes de ses usines de batteries en Amérique du Nord avait été inférieur aux prévisions au premier trimestre en raison de taux d’utilisation plus faibles, mais a ajouté qu’il s’attendait à une reprise dès le trimestre en cours et qu’il restait en bonne voie pour atteindre ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice.

Les ventes de véhicules électriques aux États-Unis se sont redressées au premier trimestre après un ralentissement lié à la fin des crédits d’impôt pour l’achat de véhicules électriques, et cette tendance à la reprise se poursuit, a indiqué la société.

(1 dollar = 163,5800 yens)