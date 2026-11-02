Palantir prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations grâce à une forte demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Pour la première fois, le chiffre d'affaires commercial aux États-Unis dépasse celui du secteur public

* Palantir revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

(Ajout d'un graphique, de contexte, de détails et d'un commentaire d'analyste)

Palantir Technologies prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour les trois derniers mois de l'année après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre, misant sur une demande soutenue pour ses logiciels d'analyse de données de la part du gouvernement américain et de ses clients commerciaux.

La société PLTR.O s'attend à ce que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre se situe entre 2,649 milliards et 2,653 milliards de dollars, a-t-elle annoncé lundi, soit un chiffre supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 2,46 milliards de dollars.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires généré par les clients commerciaux a dépassé pour la première fois celui provenant du secteur public aux États-Unis, grâce à l’adoption rapide de logiciels d’intelligence artificielle visant à améliorer les opérations et à protéger les données sensibles.

Palantir, qui développe le "Maven Smart System" utilisé par le quartier général militaire de l’OTAN et plusieurs forces armées européennes, a bâti son activité autour de contrats gouvernementaux et de défense.

Le chiffre d’affaires total du troisième trimestre a bondi d’environ 96% pour atteindre 2,31 milliards de dollars, ce qui marque le deuxième trimestre consécutif de croissance à 90%. Les analystes tablaient sur 2,18 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Nous avons désormais pratiquement doublé l’ensemble de notre activité par rapport au même trimestre de l’année dernière", a déclaré le directeur général Alex Karp dans une lettre adressée aux actionnaires.

Le chiffre d’affaires commercial de Palantir aux États-Unis a progressé de 148% pour atteindre 984 millions de dollars, tandis que celui lié aux marchés publics américains a augmenté de 96% pour s’établir à 953 millions de dollars au cours de cette période.

L'action de la société a clôturé en hausse de près de 1% lors d'une séance prolongée marquée par la volatilité.

"À l’instar de toutes les valeurs du secteur de l’IA, Palantir affichait un cours déjà parfaitement reflétant ses résultats avant la publication, d'où le repli malgré des résultats supérieurs aux attentes. Les attentes élevées semblent être le principal facteur freinant cette valeur qui a récemment connu une forte progression", a déclaré Ryan Lee, vice-président senior chargé des produits et de la stratégie chez Direxion.

Palantir affiche un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 83,38, contre 109,05 pour Snowflake ( SNOW.N ) et 80,16 pour Datadog ( DDOG.O ).

La société a déclaré un total de 1 090 clients au cours de la période de 12 mois close le 30 septembre, dont 904 classés comme clients commerciaux.

Palantir a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les portant à une fourchette comprise entre 8,530 milliards et 8,534 milliards de dollars, contre des estimations précédentes situées entre 8,150 milliards et 8,158 milliards de dollars.