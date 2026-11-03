Palantir prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en forte hausse grâce à la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Palantir revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

* L'entreprise annonce une croissance de 96 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre

* Pour la première fois, le chiffre d'affaires du secteur privé américain dépasse celui du secteur public

(Mise à jour des cours de l'action, ajout des commentaires d'analystes et de détails aux paragraphes 3 à 6)

par Jaspreet Singh

Palantir Technologies prévoit un chiffre d’affaires supérieur aux estimations pour les trois derniers mois de l’année après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre, misant sur une demande soutenue pour ses logiciels d’analyse de données de la part du gouvernement américain et de ses clients commerciaux.

La société PLTR.O s'attend à ce que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre se situe entre 2,649 milliards et 2,653 milliards de dollars, a-t-elle indiqué lundi, soit un chiffre supérieur à l'estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s'élève à 2,46 milliards de dollars.

Toutefois, l’action a reculé de près de 3 % en séance prolongée.

"Du côté négatif, certains investisseurs pourraient être déçus par les prises de commandes du secteur commercial américain", ont déclaré les analystes de William Blair.

La croissance de la valeur totale des contrats commerciaux aux États-Unis – c’est-à-dire la valeur potentielle sur toute la durée de vie des contrats signés – a ralenti à 11 % en glissement annuel au troisième trimestre, contre plus de 153 % au trimestre précédent.

Palantir a indiqué avoir signé plusieurs contrats à huit chiffres au cours du trimestre, dont la "durée était plus courte que d’habitude", les clients ayant rapidement adopté les premières capacités d’IA souveraine, qui permettent aux entreprises de conserver le contrôle de leurs données ainsi que de la manière dont l’IA est déployée et utilisée.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires provenant des clients commerciaux a dépassé pour la première fois celui des clients gouvernementaux aux États-Unis, grâce à l’adoption rapide de logiciels d’IA visant à améliorer les opérations et à protéger les données sensibles.

Palantir, qui développe le système intelligent "Maven" utilisé par le quartier général militaire de l’OTAN et plusieurs forces armées européennes, a bâti son activité autour de contrats gouvernementaux et de défense.

Le chiffre d’affaires trimestriel total a bondi d’environ 96 % pour atteindre 2,31 milliards de dollars, ce qui marque le deuxième trimestre consécutif de croissance à 90 %. Les analystes avaient tablé sur un chiffre d’affaires de 2,18 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires commercial aux États-Unis s’est élevé à 984 millions de dollars, tandis que celui lié aux marchés publics américains s’est établi à 953 millions de dollars au cours de la période.

La société a déclaré un total de 1.090 clients au cours des 12 derniers mois clos au 30 septembre, dont 904 classés comme clients commerciaux.

Palantir a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les portant à une fourchette comprise entre 8,530 milliards et 8,534 milliards de dollars, contre des estimations précédentes situées entre 8,150 milliards et 8,158 milliards de dollars.