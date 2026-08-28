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Owner valorisée à 2,3 milliards de dollars lors d'un tour de table mené par Goldman Sachs Alternatives
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 13:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up Owner, spécialisée dans les technologies pour la restauration, a annoncé vendredi avoir levé 240 millions de dollars lors d'un tour de table qui la valorise à 2,3 milliards de dollars, dans un contexte d'intérêt croissant des investisseurs pour les outils d'intelligence artificielle permettant d'automatiser les opérations commerciales.

Ce tour de table a été mené par Growth Equity, une division de Goldman Sachs Alternatives, avec la participation d’investisseurs existants tels que Meritech, Redpoint, Headline et le capital-risqueur Jack Altman.

* Owner propose des outils basés sur l’IA qui gèrent les sites web, les commandes en ligne, les applications mobiles, la gestion de la relation client, le service client, les fonctions de point de vente et les commandes par téléphone pour les entreprises locales, les restaurants représentant une grande partie de son activité.

* Fondée en 2020, Owner a déclaré avoir dépassé les 100 millions de dollars de chiffre d’affaires récurrent annuel et s’attend à ce que les restaurants indépendants utilisant sa plateforme génèrent plus d’un milliard de dollars de ventes cette année.

* L’entreprise prévoit de se développer à l’international et, au-delà de la restauration, de s’étendre à des secteurs tels que les salons de coiffure, les spas et les épiceries indépendantes.

* “Le monde se précipite pour développer l’IA afin de remplacer les emplois humains. Owner développe l’IA pour faire le contraire: accomplir les tâches que de nombreux propriétaires de petites entreprises n’ont jamais eu les moyens de se permettre”, a déclaré Adam Guild, cofondateur et directeur général d’Owner.

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