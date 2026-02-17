Ovintiv vend ses actifs d'Anadarko pour 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions et d'informations sur le déroulement de la transaction)

Ovintiv OVV.N a déclaré mardi qu'elle avait accepté de vendre ses actifs d'Anadarko dans l'Oklahoma à un acheteur non divulgué pour 3 milliards de dollars, alors que la société se concentre sur des zones à plus forte marge dans le bassin Permien et le Montney au Canada.

Les actions de la société ont augmenté de près de 2 % dans les échanges prolongés.

La cession s'inscrit dans le cadre d'un plan que la société a présenté en novembre, lorsqu'elle a déclaré qu'elle lancerait un processus de vente des actifs d'Anadarko.

La vente intervient alors que les producteurs nord-américains concentrent de plus en plus leurs capitaux dans des bassins essentiels à haut rendement, tout en se débarrassant des actifs non essentiels afin de renforcer leurs bilans dans un contexte de volatilité des prix des matières premières.

Ovintiv s'est développée de manière agressive dans le Montney ces dernières années.

En novembre, elle a accepté d'acheter la participation restante dans NuVista Energy dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 2,7 milliards de dollars, dette comprise, ajoutant environ 140 000 acres nets et environ 100 000 barils d'équivalent pétrole par jour à côté de ses opérations existantes.

La société a également acheté des actifs Montney à Paramount Resources POU.TO pour 2,38 milliards de dollars en espèces en 2024.

Ovintiv a déclaré mardi qu'elle avait construit l'une des positions les plus profondes en matière de stocks de première qualité dans les zones Permian et Montney, qu'elle considère comme les deux zones les plus précieuses d'Amérique du Nord.

"Cette transaction marque une étape importante en concentrant notre portefeuille, en atteignant notre objectif d'endettement et en débloquant des rendements accrus pour nos actionnaires", a déclaré Brendan McCracken, directeur général d'Ovintiv.

La vente porte sur environ 360 000 acres nets, soit la quasi-totalité des terres d'Ovintiv dans la région d'Anadarko.

Depuis le début du mois de février, la production de ces actifs s'élève en moyenne à 90 000 barils d'équivalent pétrole par jour.

La transaction devrait être finalisée au début du deuxième trimestre 2026.

La société a déclaré qu'elle fournirait des perspectives actualisées pour 2026 et un cadre révisé de rendement pour les actionnaires lors de la publication des résultats du quatrième trimestre le 23 février.