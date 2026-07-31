 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OVHcloud finalise le rachat de Gladia et accélère dans l'IA vocale souveraine
information fournie par Zonebourse 31/07/2026 à 18:08
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le spécialiste européen du cloud et de l'IA a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Gladia, startup parisienne spécialisée dans la transcription audio (speech-to-text) et l'intelligence vocale.

Fondée en 2022, Gladia s'est imposée grâce à une API capable de retranscrire des conversations en temps réel et en mode batch dans plus de 100 langues, séduisant plus de 300 000 développeurs et 2 000 entreprises.

En intégrant la technologie et les équipes de Gladia, OVHcloud enrichit son offre d'IA générative et multimodale (OVHcloud et OVHai) et renforce son Lab AI, son pôle de R&D dédié au développement de solutions d'IA souveraines.

Conformément aux modalités annoncées en juin, la transaction a été réalisée intégralement par voie d'apport en nature, rémunérée en actions nouvelles OVH Groupe.

Valeurs associées

OVHCLOUD
14,9400 EUR Euronext Paris -0,66%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 509,64 +0,28%
GENFIT
14,66 +4,71%
2CRSI
25,76 -3,09%
HAFFNER ENERGY
0,325 +1,72%
Pétrole Brent
89,97 +0,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank