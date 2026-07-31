OVHcloud finalise le rachat de Gladia et accélère dans l'IA vocale souveraine

Le spécialiste européen du cloud et de l'IA a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Gladia, startup parisienne spécialisée dans la transcription audio (speech-to-text) et l'intelligence vocale.

Fondée en 2022, Gladia s'est imposée grâce à une API capable de retranscrire des conversations en temps réel et en mode batch dans plus de 100 langues, séduisant plus de 300 000 développeurs et 2 000 entreprises.

En intégrant la technologie et les équipes de Gladia, OVHcloud enrichit son offre d'IA générative et multimodale (OVHcloud et OVHai) et renforce son Lab AI, son pôle de R&D dédié au développement de solutions d'IA souveraines.

Conformément aux modalités annoncées en juin, la transaction a été réalisée intégralement par voie d'apport en nature, rémunérée en actions nouvelles OVH Groupe.