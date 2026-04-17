OVHcloud, DEEP, Clever Cloud retenus par Commission européenne pour cloud souverain UE, plafond 180 millions EUR

* Consortium DEEP, OVHcloud, Clever Cloud sélectionné par Commission européenne pour fournir services de cloud souverain aux institutions, organes, agences de l’UE. * Contrat-cadre assorti d’un plafond de 180 millions EUR sur six ans.

* Choix d’un modèle multi-fournisseurs visant à renforcer résilience et limiter dépendance à un acteur unique. * OVHcloud doit fournir plateforme OPCP pour capacités de calcul et déploiement à grande échelle. * Clever Cloud doit apporter couche d’orchestration PaaS, conteneurs, services managés, DEEP ajoutant hébergement et expertise cybersécurité, IA. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. OVH Groupe SA published the original content used to generate this news brief on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://www.publicnow.com/view/442AE8806677BA9503692A72E956DC3BBDD8DD1B/37161