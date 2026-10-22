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OVHcloud : Croissance retrouvée !
information fournie par EuroLand Corporate 22/10/2026 à 07:46

Ajouter Boursorama à vos sources

Publication des résultats annuels 2026


OVHcloud dépasse ses objectifs 2026 : croissance organique de +7,2 % contre 5 à 7 % visés, marge d’EBITDA ajusté à 42,0 %, en hausse de 1,6 point, et capex ramené à 32,6 % du chiffre d’affaires (hors frontload de 49,5 M€). La progression se diffuse jusqu’au bas du compte de résultat, avec un résultat opérationnel de 77,8 M€ (+12,1 %) et un résultat net de 9,4 M€ contre 0,4 M€ un an plus tôt. Le Levered Free Cash-Flow (LFCF) ressort positif à 24,7 M€, après réintégration des capex 2027 préfinancés. Le ROCE atteint 7,7 %. Les objectifs 2027 visent plus de 10 % de croissance, une marge EBITDA ajustée supérieure à 42,5 % et un ROCE au-delà de 9 %.



Perspectives 2027


L’exercice écoulé démontre que les moteurs de croissance sont identifiés et qu’ils fonctionnent. Nous retenons surtout la montée en charge progressive des Digital Scalers, qui constitue le pont naturel entre une base de clients acquise par l’entrée de gamme et des usages à plus forte valeur, et dont les effets ne font que commencer. Rien dans la publication ne remet en cause notre thèse de fond, à savoir un besoin d’équipement structurellement croissant et une rentabilité des infrastructures nouvelles supérieure à celle des générations précédentes. Nous alignons nos estimations de croissance et d’EBITDA ajusté 2027 sur les objectifs du groupe.



Recommandation


Nous relevons notre objectif de cours à 16€ pour refléter l’amélioration de la trajectoire opérationnelle et nos estimations rehaussées. Nous dégradons en revanche notre recommandation à Neutre. Ce changement ne traduit aucune défiance sur le dossier, dont la thèse nous paraît intacte et mieux étayée qu’il y a douze mois, mais le constat que le parcours boursier récent intègre déjà l’essentiel de l’exécution attendue sur 2027, à un moment où le groupe n’a chiffré ni son programme d’investissement en IA ni le schéma de financement de ses infrastructures. Nous reverrons notre position après l’AI Summit du 19 novembre.

Valeurs associées

OVHCLOUD
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Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 22/10/2026 à 07:46:53.

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1 commentaire

  • 22 octobre 16:04

    C pas foufou comme résultat pour une valeur de croissance, valeur survalorisee qui va consolider

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