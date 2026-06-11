OVH Groupe entre en négociations exclusives pour l'acquisition de Gladia

OVH Groupe annonce entrer en négociations exclusives pour l'acquisition de Gladia, l'expert de l'AI speech-to-text (STT).

Cette opération vise à renforcer l'expertise d'OVH Groupe dans l'IA générative multimodale et agentique.

Gladia est une startup française d'IA spécialisée dans la transcription et l'intelligence audio. Via une API, la plateforme transcrit en "real time" et en "batch" les conversations dans plus de 100 langues, transformant les données audio en informations structurées et exploitables.

Gladia accompagne aujourd'hui plus de 300 000 développeurs et 2 000 clients entreprises, parmi lesquels HeyGen, Livestorm, Attention, Circleback, Method Financial, Recall.ai, et Leexi.

En internalisant les briques technologiques Speech-To-Text (STT) développées par Gladia, OVHcloud et OVHai proposeront à leurs clients de nouveaux services d'IA vocale.

"OVH Groupe voit cette seconde acquisition renforcer son Lab AI, dont l'ambition est de développer les prochaines générations de technologies d'IA générative, agentique et multimodale souveraines" indique le groupe.