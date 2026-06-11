OVH Groupe entre en négociations exclusives en vue d’acquérir Gladia, expert de l’IA vocale

Roubaix, le 11 juin 2026 – OVH Groupe, acteur souverain, mondial et leader européen du Cloud et de l’AI, annonce entrer en négociations exclusives en vue d'acquérir Gladia, l’expert de l’AI speech-to-text (STT). Cette opération vise à renforcer l’expertise d’OVH Groupe dans l’IA générative multimodale et agentique.



Gladia

Fondée en 2022 à Paris, Gladia est une startup française d'IA spécialisée dans la transcription et l'intelligence audio. Via une API unique, la plateforme transcrit en «real time» et en «batch» les conversations dans plus de 100 langues, transformant les données audio en informations structurées et exploitables. Gladia accompagne aujourd'hui plus de 300 000 développeurs et 2 000 clients entreprises, parmi lesquels HeyGen, Livestorm, Attention, Circleback, Method Financial, Recall.ai, et Leexi.



Grâce à cette acquisition, OVH Groupe renforce ses équipes avec de nouveaux experts de l’IA vocale.

En internalisant les briques technologiques Speech-To-Text (STT) développées par Gladia, OVHcloud et OVHai proposeront à leurs clients de nouveaux services d’IA vocale.

Fidèle à son ADN de maîtrise de l’ensemble de la stack technologique, OVH Groupe voit cette seconde acquisition renforcer son Lab AI, dont l’ambition est de développer les prochaines générations de technologies d’IA générative, agentique et multimodale souveraines.