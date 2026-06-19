Ottobock va vendre sa division Human Mobility

Ottobock bouge peu à Francfort ( 0,30%, à 50,45 euros) après avoir annoncé la cession de l'un de ses activités non stratégiques.

La société dédiée aux produits et services dans les domaines de la prothétique, de la neuro-orthétique et des exosquelettes a signé un accord portant sur la vente de son unité commerciale Human Mobility (fauteuils roulants) à l'entreprise internationale de technologies médicales DHCare.

Avec cette vente, Ottobock poursuit de manière cohérente son recentrage stratégique sur son coeur de métier. À l'avenir, l'entreprise se concentrera encore plus fortement sur les domaines où elle identifie le plus grand potentiel de croissance, en particulier les prothèses et la neuro-orthèse.

Pour Jefferies, cette transaction est conforme aux attentes, Ottobock ayant déjà indiqué, lors de son introduction en bourse, son intention de se séparer de ses actifs non stratégiques.

Selon des estimations de la banque d'investissement américaine, cette division a généré environ 70 millions d'euros sur les 80 de chiffre d'affaires non stratégique publiés par Ottobock en 2025. La transaction ne devrait pas avoir d'impact sur les objectifs financiers.

Les analystes notent également que les conditions financières de cette cession n'ont pas été dévoilées, mais ils anticipent néanmoins un impact positif sur la trésorerie se situant dans une fourchette moyenne à élevée à un chiffre en millions d'euros, soit entre 5 et 9 millions d'euros, net des coûts liés à la transaction.

Jefferies reste à acheter sur le titre Ottobock, en visant 83 euros, soit un potentiel de hausse de 65%.