Ottobock recule après une petite acquisition en Espagne

(Zonebourse.com) - Ottobock trébuche à Francfort (-3,14%, à 52,40 euros) après avoir annoncé l'acquisition de la société espagnole Fesia Technology.
Cette société, basée à San Sebastian, emploie une vingtaine de personnes et est spécialisée dans le développement et la commercialisation de systèmes de stimulation électrique fonctionnelle qu'elle fournit aux patients souffrant de maladies neurologiques ou de lésion du système nerveux.
Jefferies note que cette opération de croissance externe va permettre d'élargir le portefeuille de la société allemande, tout en renforçant ses capacités en matière de rééducation neurologique.
Les solutions de stimulation électrique fonctionnelle (SEF) sont utilisées dans le traitement de pathologies telles que les accidents vasculaires cérébraux (AVC), la sclérose en plaques, la paralysie cérébrale et les lésions de la moelle épinière, en envoyant des impulsions électriques ciblées aux muscles affaiblis. Cela favorise le mouvement fonctionnel, améliore la mobilité et stimule la neuroplasticité grâce à la création de nouvelles voies neuronales.
Les analystes de la banque d'investissement américaine ne prévoient pas d'impact sur le chiffre d'affaires ou l'Ebitda compte tenu de la taille modeste de Fesia.
Leur recommandation reste à acheter, avec une cible de cours de 83 euros, soit un potentiel de hausse de 53%.
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