Osmozis: "Des résultats historiques"

Publication des résultats 2021/2022



Après avoir publié un chiffre d’affaires 2021/2022 en forte croissance (+21%, à 11,6 M€), Osmozis communique des résultats très solides, en ligne avec nos attentes. L’EBE du groupe ressort en croissance de +23%, à 3,8 M€, pour une marge quasi stable, et le RN à 1,0 M€. La croissance du chiffre d’affaires en 2022/2023 devrait continuer à s’intensifier et s’accompagner d’une belle amélioration des marges.



Perspectives



Nous saluons la performance commerciale, opérationnelle et financière d’Osmozis sur l’exercice écoulé. Elle témoigne à la fois d’un beau pilotage de la part de direction, de la solidité d’un modèle et d’une stratégie qui ont su répondre aux besoins du marché.



Si le management du groupe affiche sa confiance sur l’exercice à venir avec l’ambition de maintenir une trajectoire de croissance rentable, nous abondons dans la même direction. En conséquence, nous revoyons à la marge notre prévision de CA 2022/23e à 14,5 M€ (vs 14,2 M€), soit une croissance de +25% (vs +22% précédemment), purement organique. Côté marges, la société est maintenant calibrée pour le futur et devrait poursuivre ses efforts en matière d’optimisation des OPEX. Nous n’attendons, par exemple, aucune croissance nette des effectifs et estimons que le levier opérationnel du modèle devrait jouer à plein, avec une marge d’EBE que nous prévoyons autour de 37% pour 2022/2023e (vs 34,2% précédemment).



Recommandation



Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, nous ajustons légèrement notre objectif de cours à 11,50 € (vs 10,50 €) et maintenons notre recommandation à Achat.