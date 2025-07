Les héritiers Hermès, 1ère fortune professionnelle de France devant Bernard Arnault, selon Challenges

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les héritiers Hermès ont profité de la grande forme en Bourse du groupe de luxe en 2025 pour prendre la première position de l'édition annuelle du classement des fortunes professionnelles françaises, publié mercredi par le magazine Challenges, détrônant Bernard Arnault et sa famille.

Depuis début 2025, Hermès, qui a mieux résisté au ralentissement du marché mondial du luxe, s'est solidement installé en tant que première capitalisation boursière de France. La maison a dépassé le géant mondial LVMH, dont le premier actionnaire est Bernard Arnault.

L'homme d'affaires, qui fut un temps l'homme le plus riche de la planète, était en tête du classement des fortunes françaises de Challenges depuis 2017.

Il devra se contenter cette année de la deuxième place, avec une fortune professionnelle estimée à 117 milliards d'euros, 74 milliards de moins qu'au classement Challenges de l'an dernier et loin derrière les 163 milliards attribués aux nombreux membres des familles héritières d'Hermès, propriétaires des deux tiers des actions du groupe.

Le magazine a dénombré 145 familles milliardaires en France cette année, soit deux de moins qu'en 2024 mais presque dix fois plus qu'à la création du classement il y a une trentaine d'années.

Selon Challenges, le patrimoine cumulé des 500 plus grandes fortunes françaises s'est porté à 1.128 milliards d'euros en 2025, en baisse par rapport aux 1.228 milliards d'euros - un record - atteints l'an dernier.

Le classement de Challenges se base sur les actions et parts sociales d'entreprises, dont la valeur est soit donnée par les cours en Bourse, soit estimée si les titres ne sont pas cotés.

Il ne prend pas en compte les biens personnels, comme l'immobilier.

Derrière Bernard Arnault, le top 5 bouge peu. On y retrouve à la troisième place les frères Alain et Gérard Wertheimer de Chanel (95 milliards d'euros de fortune), à la 4e place Françoise Bettencourt Meyers de L'Oréal (74 milliards d'euros), puis, quasiment à égalité, la famille Dassault et Rodolphe Saadé de CMA-CGM (35 milliards d'euros).

Suivent ensuite Xavier Niel de Free (28 milliards d'euros), Gérard Mulliez d'Auchan et Decathlon (26 milliards d'euros), François Pinault du groupe Kering (propriétaire de Saint Laurent et Gucci, 15 milliards d'euros) et Emmanuel Besnier du géant de l'agroalimentaire Lactalis (14 milliards d'euros).