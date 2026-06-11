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OSE Immunotherapeutics se reprend grâce à Oddo BHF
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 11:36

OSE Immunotherapeutics ( 1,27%, à 3,50 euros) est dans le vert à la Bourse de Paris et pourrait renouer avec la hausse après quatre replis consécutifs qui ont coûté au titre 6,59%.

La société de biotechnologie profite d'achats à bon compte, mais aussi de la recommandation positive d'Oddo BHF. Au lendemain d'un événement organisé par la société, le broker a confirmé son avis à surperformance sur le titre OSE Immunotherapeutics, avec un objectif de cours de 13 euros, soit un potentiel d'appréciation de 276%.

L'événement concernait l'actif le plus avancé de l'entreprise : Tedopi, un vaccin innovant contre le cancer, ciblant cinq antigènes associés à la tumeur. Oddo BHF estime que l'un des points clés de développement de Tedopi sera la sécurité de l'emploi dans une optique de combinaison plus large. Les analystes rappellent qu'outre le programme principal pour Tedopi, trois autres de phase II sont en cours.

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