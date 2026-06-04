OSE Immunotherapeutics publie ses résultats 2025

En ce qui concerne l'horizon de trésorerie et de financement, la société a indiqué qu'elle ne disposait pas d'un fonds de roulement net suffisant pour honorer ses engagements au cours des 12 prochains mois. L'horizon de trésorerie a été confirmé jusqu'à fin décembre 2026.

Afin d'étendre cet horizon de trésorerie au-delà de 2026, la société continue d'évaluer plusieurs options complémentaires, notamment un possible nouveau partenariat stratégique autour de l'un de ses actifs propriétaires, un financement en fonds propres auprès d'investisseurs institutionnels, et une restructuration de sa dette existante, auxquels pourraient venir s'ajouter de potentiels paiements d'étape issus des partenariats en cours.

Au niveau des comptes, l'entreprise de biotechnologie a dévoilé une nette dégradation. Le chiffre d'affaires est passé de 69,9 à 2,6 millions d'euros. De son côté, le résultat opérationnel s'est installé à -37,5 millions d'euros, contre 43,7 millions d'euros un an plus tôt et le résultat net a suivi la même trajectoire en passant de 37,4 à -37,7 millions d'euros.