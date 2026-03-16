OSE Immunotherapeutics annonce son calendrier financier pour 2026

Nantes, France, 16 mars 2026 – 7h30 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE) annonce aujourd’hui son calendrier financier pour 2026.
Information Date*
Résultats financiers annuels 2025 : 29 avril 2026
Position de trésorerie du 1er trimestre 2026 : 30 avril 2026
Assemblée Générale des actionnaires : 24 juin 2026
Résultats financiers du 1er semestre 2026 : 28 septembre 2026
Position de trésorerie du 3ème trimestre 2026 : 27 octobre 2026
Position de trésorerie du 4ème trimestre 2026 : 26 janvier 2027
* Ce calendrier financier est donné à titre indicatif, sous réserve de modifications. Le calendrier financier à jour de la Société est disponible sur son site Internet.
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