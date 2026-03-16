 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OSE Immunotherapeutics annonce son calendrier financier pour 2026
information fournie par Boursorama CP 16/03/2026 à 07:30

Nantes, France, 16 mars 2026 – 7h30 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE) annonce aujourd’hui son calendrier financier pour 2026.



Information Date*


Résultats financiers annuels 2025 : 29 avril 2026


Position de trésorerie du 1er trimestre 2026 : 30 avril 2026


Assemblée Générale des actionnaires : 24 juin 2026


Résultats financiers du 1er semestre 2026 : 28 septembre 2026


Position de trésorerie du 3ème trimestre 2026 : 27 octobre 2026


Position de trésorerie du 4ème trimestre 2026 : 26 janvier 2027



* Ce calendrier financier est donné à titre indicatif, sous réserve de modifications. Le calendrier financier à jour de la Société est disponible sur son site Internet.

Valeurs associées

OSE IMMUNO
3,680 EUR Euronext Paris -3,31%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Rebond en vue en Europe au 17e jour de la guerre au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 16.03.2026 07:42 

    par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le vert lundi à l'ouverture, alors que les investisseurs ‌analysent les dernières nouvelles sur le plan géopolitique, le conflit au Moyen-Orient s'étendant au Liban, tandis que débute une semaine ... Lire la suite

  • IEVA Group s'introduit en Bourse, sur Euronext Growth
    IEVA Group s'introduit en Bourse, sur Euronext Growth
    information fournie par Boursorama 16.03.2026 07:36 

    Créée il y a cinq ans, IEVA Group se présente comme le spécialiste de la beauté et du bien-être personnalisés. La société dégage un chiffre d'affaires de 43,4 millions d'euros en 2025 avec une croissance moyenne de 70% par an sur la période. Sur le plateau de Ca ... Lire la suite

  • FORVIA SE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    FORVIA SE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 16.03.2026 07:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • AIRBUS : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    AIRBUS : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 16.03.2026 07:35 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank